El ser humano tiene al nacer una expectativa de vivir de al menos 73 años si es hombre y de 75 años si es mujer. Morir antes por cualquier razón se conoce con el término de mortalidad prematura, y se contabilizan como años de vida perdidos. Por ejemplo, si un hombre pierde la vida a los 40 años, entonces tendríamos 33 años de vida perdidos.



Además de contar los años de vida perdidos, es importante conocer la razón de la muerte, conocida como carga de la enfermedad. Las causas de muerte de clasifican en tres grandes grupos de enfermedades: 1) las comunicables, como las infecciones; 2) las no comunicables, como la diabetes; y 3) las lesiones y accidentes.



La carga de la enfermedad a nivel global, país y estado es con mucho debido a las enfermedades no comunicables (más de tres de cada cinco muertes), que además de producir mortalidad prematura, provocan en muchos otras personas, años de vida perdidos por discapacidad, como por ejemplo, quedar ciego por diabetes a los 40 años, afectando de manera profunda la calidad de vida del que la padece y su familia.



Los países miembros de la Organización Mundial de la Salud elaboraron un Plan de Acción para la prevención y control de las principales enfermedades no comunicables como las enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades pulmonares crónicas y la diabetes; así como sus principales factores de riesgo.



Los siete principales factores de riesgo para que una persona muera de manera prematura son el uso nocivo del alcohol, la actividad física insuficiente, consumo actual de tabaco, presión arterial alta, ingesta de sal o sodio, diabetes y obesidad. Se les conoce como factores de riesgo 25x25, para asociarlos a la meta de disminuir el 25% de mortalidad prematura al año 2025.



Un factor adicional no reconocido hace cuatro años ha sido publicado hace unos días en la revista Lancet. Me refiero al estado socioeconómico de las personas. Silvia Stringhini y sus colaboradores estudiaron un millón 751 459 personas (54% mujeres) de siete países miembros de la OMS, que representaron 26.6 años persona con riesgo, con una media de seguimiento de 13.3 años.



Murieron de manera prematura 310 mil 277 participantes (18%). Los participantes de un estatus socioeconómico bajo tuvieron una mayor mortalidad que aquellos con estado socioeconómico alto. Los factores que más influyeron fueron el tabaquismo, seguidos de la inactividad física y luego el estado socioeconómico.



Los pobres mueren de manera más prematura entre los 40 y 85 años de vida (años de vida perdidos): 4.8 años por tabaquismo; 3.9 por diabetes; 2.4 por inactividad física; 1.6 por presión arterial alta; 0.7 por obesidad y 0.5 años por ingesta alta de alcohol. Establecer metas personales y políticas públicas que permitan visibilizar y disminuir los factores de riesgo 25x25 nos evitarán el dolor y el sufrimiento de muertes prematuras.



En nuestro país, más de 50 millones de mexicanos viven en la pobreza, de ahí la relevancia de reconocer la asociación entre el nivel socioeconómico bajo y la mortalidad prematura, principalmente por enfermedades cardiovasculares más que con cáncer u otras causas. Cualquier intervención en salud o atención médica deberá ahora reconocer este factor de riesgo.



Estrategias dirigidas a disminuir la pobreza y las desigualdades en educación y salud deben ser fortalecidas desde las políticas públicas para disminuir la mortalidad prematura.

