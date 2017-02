La justicia tarda, pero llega

MTRO. PAULINO LOREA HERNÁNDEZ | LEÓN Publicada el

Todo inició el 10 de marzo del 2014 cuando a partir de las 8 de la noche aproximadamente, en un domicilio en la colonial e histórica ciudad de Guanajuato, cuatro estudiantes, dos parejas, dos hombres y dos mujeres, de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guanajuato, convivieron animadamente esa noche; para ello se prepararon comprando una botella de ron y una botella de vodka, para poder ambientarse y así iniciar a tomar después de haber salido a comer o cenar algo.

Se pusieron a jugar un ejercicio de convivencia social que se llama "nunca nunca" y como castigo a quien perdía se le imponía la obligación de tomar una copa de licor; así transcurrieron dos o tres horas hasta que ya un poco más tomados, cada uno se dispuso a ir a su respectiva habitación para descansar, previamente quien a la postre resultaría supuestamente ofendida, se paró y fue al baño a vomitar, puesto que había recibido no recuerda si fueron seis o siete castigos.

Así lo hizo y retornó a un sillón de la sala a donde se encontraban, estuvo con uno de sus compañeros besándose y acariciándose con verdadera fruición y ya después se retiraron a sus cuartos, no sin antes recibir un poco de apoyo y ayuda esta chica hasta la puerta de su habitación y su otra compañera la dejó recostada en su cama.

A la mañana siguiente, uno de los cohabitantes a las 7:30 am tocó a la puerta de su compañera que había vomitado, para ver como había amanecido, ella le autorizó ingresar y la vio acostada y con su otro compañero de vivienda recostado a su lado, por lo que sorprendido y con cierta indignación (¿o celos?) preguntó ¿qué había pasado?; la chica le respondió que nada, en tanto que el otro compañero se levantó, cogió su ropa y se fue a su propia habitación.

Sin embargo, de ahí en adelante quien llevó la iniciativa total fue el compañero que los sorprendió, pues el mismo propuso a la chica que si no recordaba nada, luego entonces el otro estudiante la habría violado aprovechando su estado de ebriedad y la urgió a avisarle a sus padres y a acudir al Ministerio Público a denunciarlo.

Obviamente la chica apenada por no tener el valor de aceptar que ella había consentido la compañía nocturna y probablemente la relación sexual con su compañero, se dejó llevar por la inercia de la presión e hizo todo lo que su voluntarioso compañero le proponía.

Juan Alberto Regalado Aguirre fue imputado y vinculado a proceso penal con prisión preventiva oficiosa el 7 de junio de 2014, fue internado en el Centro de Reinserción Social en Puentecillas, Guanajuato.

El juicio oral se substanció después de haber desahogado diversas audiencias incluyendo la de debate y en fecha 21 de abril de 2015 fue condenado por la comisión de violación espuria, según el artículo 181 del Código Penal para Guanajuato y condenado a purgar diez años y tres meses de prisión y a pagar una serie de sanciones pecuniarias muy altas.

Su abogado defensor, no daba crédito a la condena, y quedó muy desmotivado y presionado por los grupos feministas que se volcaron en contra del supuesto violador pidiendo justicia para una pobre mujer ofendida; estos grupos feministas muy activos en Guanajuato habían logrado su objetivo de que se condenara "a un violador".

Entonces interpuso el recurso procedente en contra de la sentencia y el expediente con la filmación de las audiencias de juicio oral pasaron a la Primera Sala Colegiada en Materia de Casación del Sistema de Enjuiciamiento Penal, Acusatorio y Oral, la cual también emitió sentencia en fecha 19 de junio de 2015, decidiendo no anular la resolución impugnada y dejando subsistente la condena a diez años y tres meses de prisión en contra del estudiante.

Las probabilidades de obtener una sentencia justa y de reconsiderar el caso de este joven estudiante universitario, de escasos recursos, oriundo de una pequeña comunidad cercana al municipio de Romita, se reducían a solo una: la formulación de una demanda de amparo directo ante el Poder Judicial de la Federación.

Su familia ya no tenía recursos económicos para cubrir los honorarios para un despacho de abogados que llevara a cabo ese trabajo; no obstante, compañeras de estudio del propio condenado nunca se desalentaron, pues creían en su inocencia y en diversos antecedentes sobre su conocimiento pleno de la compañera que había sido denunciante por presiones de quien la pretendía y aún cuando durante dos años habían hecho colectas para tener recursos económicos y pagarles a los abogados defensores que habían fracasado, seguían insistiendo para encontrar a alguien que lo siguiera defendiendo e interpusiera una demanda de amparo.

Fue así como a través de un programa de radio local les recomendaron a estas chicas acudieran a nuestra Firma de Abogados, platicaron el caso, trajeron el expediente y los videos de las audiencias del juicio oral, comentando que todos los abogados a quienes habían acudido se habían negado a defenderlo porque no veían ninguna posibilidad de ganar su juicio.

Antes de estudiar el expediente lo que significó mucho, para mi apreciación sobre el caso, fue el que las propias muchachas compañeras del estudiante en desgracia lo apoyaran, creyeran en él y se expresaran tan bien de su conducta y de lo sobresaliente en el estudio, pese a ser acusado de violación y de que ni por cuestiones de género, se esforzaran tanto en ayudarlo y en avalar su inocencia.

Aceptamos realizar el estudio y la demanda de amparo respectiva la cual presentamos el 18 de agosto del 2016, correspondiendo el asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del XVI Circuito en Guanajuato, pero sorprendentemente este Tribunal no conoció del asunto, sino que lo envió a su vez al Cuarto Tribunal Colegiado Auxiliar en la Ciudad de México, quien finalmente resolvió el 16 de febrero próximo pasado, hace 10 días, otorgar la protección y el amparo de la Justicia de la Unión a Juan Alberto Regalado Aguirre y, en consecuencia, decretando ser inocente de la imputación por violación y quedando en libertad de inmediato.

En lo toral resolvió que no se pudo acreditar la condición psíquica de la supuesta víctima para acreditar la corporiedad del delito de violación, pues no se pudo concluir sin duda alguna, que quien afirmó resentir la conducta se encontraba en posición de vulnerabilidad que le impidiera resistir la conducta en reproche, además de los antecedentes de ambos estudiantes (víctima-victimario), demostrados con declaraciones de testigos, en especial mujeres compañeras del sentenciado, así como la información del Facebook de una de las testigos en donde aparecen fotos tanto del acusado como de otras compañeras, las cuales son diversas a la condición física y mental de la ofendida al momento de los hechos, lo cual no se advirtió ni se valoró por los juzgadores en la sentencia reclamada, por lo tanto no quedó debidamente demostrado el elemento del ilícito de violación equiparada y debió prevalecer la presunción de inocencia del sentenciado, máxime que el grado de embriaguez no se había comprobado que fuera de tal magnitud que hubiera impedido su rechazo a la relación sexual.

Seis juzgadores guanajuatenses se habían equivocado en su apreciación respecto del caso y habían condenado a un inocente; lo cual nos hace ver como ya lo habíamos comentado en este mismo espacio que a veces los juzgadores, aun responsables y honestos, pueden equivocar sus juicios y recordé el párrafo publicado en am el 9 de octubre de 2016 en la "Carta de un defensor penalista a su cliente": "Le pido paciencia y fe, mucha fe, en la justicia y sobre todo en los juzgadores que tienen nuestra confianza y que le aseguramos son honestos, rectos y tienen preocupación al decidir cada caso que estudian. La demanda de amparo que ganamos es un faro de luz que nos ayudará a esclarecer los hechos y a acreditar su inocencia ante las imputaciones tan improcedentes". "Atentamente. Su Abogado Defensor".

El aún joven Juan Alberto podrá retornar a la Universidad de Guanajuato, con la frente en alto, a continuar sus estudios profesionales y ser un buen ciudadano en beneficio de la sociedad.