Letras (Parte III)

Sin música, la vida es un viaje por un desierto‹‹

Pat Conroy

¿Qué intentan expresar, en realidad, algunas de las más famosas canciones en inglés? Compartimos la tercera entrega con los detalles que tal vez no sabías.

SHOW ME THE WAY

Dennis de Young (Styx) escribió “Show me the way”, pura inspiración para mantener la fe en un mundo lleno de odio y cada vez más incomprensible y desolador: “Cada noche digo una oración con la esperanza de que haya un cielo. Pero cada día estoy más confundido cuando los santos se vuelven pecadores. Todos los héroes y leyendas que conocí como un niño han descendido a ídolos de lodo”.

Pocos están enterados que la creó para su hijo, que tenía miedo a la oscuridad de su cuarto.

JET

Paul McCartney lanzó “Jet”, un tema que, en su momento, nos pareció ad hoc para una película de James Bond o de una vertiginosa aeronave; luego supimos que era para su perro, un labrador sumamente travieso e infatigable. Nada extraño en Paul que, años antes, había creado la pieza “Martha my dear”, en la que exaltó el cariño que le dispensaba a su vieja perrita.

GO ON YOUR OWN WAY

La famosísima canción de Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac), “Go on your own way”, ícono de la agrupación y usada como impulso en programas de cantantes novatos (como Glee, American Idol y otros), es un grito de reclamo y despecho hacia Stevie Nicks, su novia y compañera de banda, y que ambos, por una década, interpretaron en el escenario por años, echándose uno al otro lumbre por los ojos. Con la madurez, han limado sus diferencias.

I WAS ONLY JOKING

Todo mundo acepta que “You’re in My Heart” (una mezcla de devoción por su mujer y por los equipos de fútbol Dundee United y el Celtic), es la obra maestra de Rod Stewart, pero cuando se trata de su biografía, ninguna como “I Was Only Joking”.

Aunque el título traducido es “Sólo estaba bromeando”, dista de ser una diversión, y sí una confesión plena de sus flaquezas, inspirada. Él cuenta: “Era un niño escuálido y pobre, viviendo con mis padres y hermanos en un departamento de una recámara, sin baño ni comodidades”. En la letra se puede encontrar a Rod, tratando de sacar a flote sus complejos infantiles y un encadenamiento de disculpas por no haber sabido terminar sus relaciones sentimentales (numerosas, por cierto).

SHANNON

Quienes escuchan esta composición de Henry Gross, no pueden dejar de pensar que es una pieza de amor muy melancólico. En efecto, se trata de amor, pero hacia un animal de compañía que muere.

Inspirada en la historia de Brian Wilson, ex músico de The Beach Boys que, en un episodio de fuerte depresión, adopta una perrita nombrada “Shannon” que se convierte en su sombra y en una fiel socia, hasta que un fatal accidente los separa. Gross, de fuerte empatía con Wilson, y que igualmente poseía una Setter llamada Shannon, reflexiona sobre el gran dolor de extraviar a un inseparable amigo. En la canción, la mascota salta de un bote y se pierde en el mar.

LAYLA

Para el final, un clásico. “Layla” surgió después de que Eric Clapton leyera el poema “La historia de Layla y Manjun”, sobre una princesa cuyo padre arregla su matrimonio con alguien muy poderoso a quien no ama. Ella es pretendida por otro joven que, a la postre, enloquece de pena. Clapton se identificó. Él estaba perdidamente enamorado de Pattie Boyd, ni más ni menos que la esposa de uno de su amigo, el talentoso George Harrison. Como la aspiración era inapropiada, sólo le quedó desahogarse con la balada y aguardar a que algún día las cosas resultaran. Perseveró y alcanzó, ya que en 1979 se casaron.

(Gracias a todos los que me sugirieron títulos. Su atribulado servidor quisiera compacerlos a todos, pero el espacio es breve. Mi sobrina hubiera querido que me ocupara de Justin, Miley y Lady Gaga. Le he pedido que esperemos un par de décadas y que, si alguien recuerda sus composiciones, sin duda la verdad detrás de ellas saldrá a flote. Dedicado a Héctor Heredia, Ramón Torres y Gabo González, amantes irrefrenables de la música)