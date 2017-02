Indagan presunto desvío de Duarte a López Obrador

EL UNIVERSAL | Francisco Reséndiz y Dennis García / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Procuraduría General de la República (PGR), mediante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) inició una investigación por el posible desvío de recursos públicos durante la administración del gobernador de Veracruz, Javier Duarte en favor de Andrés Manuel López Obrador.



Durante los últimos días, el presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, intercambiaron señalamientos. El panista acusó al tabasqueño de recibir 2.5 millones de pesos mensuales de Duarte. López Obrador retó al mandatario a probarlo y si lo hacía se retiraba de la política.



Este viernes, la Fepade informó que el presunto desvío de recursos a favor del presidente nacional de Morena se habría hecho por medio de los entonces funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado.



“La Fepade inició la investigación en razón de la información dada a conocer a la opinión pública en diversos medios de comunicación, lo cual pudiera actualizar el delito contenido en el artículo 11, fracción III, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que sanciona al servidor público que utilice de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición por motivo de su cargo, en apoyo a un precandidato, candidato, coalición o partido político”, explicó la Fepade.



La fiscalía señaló que el Ministerio Público de la Federación, en funciones de Fiscal Federal inició la carpeta de investigación correspondiente.



Para ello realiza los primeros actos de análisis de la información que circula en los medios de comunicación para acreditar un hecho considerado como delito electoral, así como determinar la probable participación de quien haya intervenido en los hechos denunciados recientemente.



“Con lo anterior, la Fepade refrenda su compromiso con la investigación y persecución de delitos electorales, que infrinjan la imparcialidad de funcionarios en perjuicio del proceso electoral”, agregó.



Enfrentamiento en redes. Este viernes, López Obrador subió un video en sus redes sociales, en el que expresó que Yunes Linares no ha comprobado sus dichos y advirtió que enfrentaba a un grupo de corruptos. Confirmó que seguirá rumbo a la contienda presidencial de 2018.



Más tarde, en Twitter, el político tabasqueño comentó: “Salieron a defender a Yunes Linares, Calderón, su esposa (Margarita Zavala), (Ricardo) Anaya, el del PRI (Enrique Ochoa Reza) y una cosa que se llama Fepade. En fin, toda la maleantada”.



Por la mañana, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, demandó a las autoridades ministeriales y electorales “una investigación precisa” sobre el intercambio de acusaciones entre López Obrador y Yunes Linares, “y que no queden esos actos de corrupción sin castigo ejemplar”.



Dijo que en el PRI “rechazamos profundamente los actos del expulsado Javier Duarte (a quien calificó de ex priísta). Hemos dicho con toda puntualidad que los corruptos deben terminar en la cárcel y, en este caso, la corrupción de Javier Duarte alcanzó a López Obrador”.



Entrevistado al concluir el 81 aniversario de la CTM, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional, dijo que el PRI recurrirá al INE y a la Fepade para hacer una denuncia por el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales de Veracruz.



“Que se investiguen los audios presentados por el gobernador de Veracruz y las evasivas de López Obrador, quien no se hace responsable de sus actos y de su partido”, externó.