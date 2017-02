‘La soberbia nos está matando’

AGENCIA REFORMA | MIGUEL DE LA VEGA / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Tim Keller es un bestseller, pero lo suyo no son las historias románticas de amantes moribundos, ni las novelas de vampiros. Él habla de Dios. Escritor, pastor, bloguero y conferencista, se ha convertido en uno de los principales intelectuales cristianos de la actualidad. De visita en México, habló de la fe, del diablo y, claro, de Donald Trump.

¿Estos son tiempos difíciles para la fe?

Charles Dickens tiene una novela que empieza diciendo “era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos”. Son buenos momentos para el cristianismo porque ha tenido un gran número de conversiones. Hay una gran expansión de la fe. Por otro lado, las iglesias se encuentran bajo fuertes críticas, porque han hecho muchas cosas que merecen ser criticadas. Eso genera falta de credibilidad ante los ojos de muchísimas personas.

¿Cree que la iglesia católica puede recuperarse?

Las iglesias católicas perdieron muchísima credibilidad. Creo que si quisieran, podrían recuperarse, pero eso les tomará un largo tiempo. Francamente, muchísimo tiempo. Por eso el protestantismo crecerá aún más en Latinoamérica. Aún así no creo que el catolicismo desaparezca.

¿Y por qué la gente cambia de una vida católica a una cristiana?

Me estás pidiendo que especule, porque no estoy muy seguro acerca de esto, pero el catolicismo dice que tú te conectas con la iglesia, y eso te conecta con Jesús. Así que si quieres confesar tus pecados, tienes que ir a la iglesia. El protestantismo dice que puedes conectarte directamente con Jesús y que luego eso te llevará a la iglesia. Y hoy vivimos en una sociedad más individualista. Como el protestantismo dice que tú eliges directamente tu destino; creo que encaja muy bien con el mundo actual.

¿Cómo hizo para que los neoyorquinos volvieran a la iglesia?

La forma en la que predicamos y enseñamos no es del estilo: “Aquí está la verdad. Si no te gusta, vete.” Lo que buscamos es que vean que la verdad cristiana les ayudará a entender tu corazón, cuáles son sus problemas y por qué hacen las cosas de un modo y no de otro. Pero lo más importante: les explicamos que el cristianismo es diferente al moralismo.

¿A qué se refiere?

La mayoría de las personas piensa que un cristiano es una persona que sigue toda las reglas. En realidad, el cristianismo no es la salvación por obedecer las reglas; sino la salvación por la gracia, que es de Dios y es un regalo. Primero vamos al corazón y luego formamos comunidad. Ese enfoque hizo que mucha gente se sintiera, al menos, interesada. ¿Qué porcentaje de las personas que vienen a escuchar se queda y quiere ser cristiano? No lo sé. La mayoría no.

La postura de las iglesias no ha sido tan abierta en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo lo aborda?

Las enseñanzas cristianas sobre la homosexualidad tratan sobre cómo el cariño, el amor, entre personas del mismo sexo no es el camino correcto. Y eso, en Nueva York, no es muy popular. Hay gente que piensa que eso es predicar en contra de la comunidad gay. Pero hay muchos otros que no lo ven así, incluyendo a personas que son atraídas por personas del mismo sexo.

¿Se puede ser gay y cristiano?

Miembros de mi iglesia dirían: “Me siento atraída a personas del mismo sexo, pero no actúo así. Porque esa no es mi identidad. Encontré mi identidad con Cristo”. A lo que se refieren es que no pueden hacer de sus deseos sexuales una identidad.

¿Está de acuerdo con los matrimonios entre personas del mismo sexo?

No creo que sea una buena idea. Nunca he apoyado esas uniones, pero hay que ser respetuoso con las personas gay que están casadas.

Pero no es una idea, es un derecho.

Bueno, esa es una creencia. No se puede probar que sea un derecho.

Es un derecho porque está en la ley.

Los derechos humanos son una creencia. Yo creo en ellos y parece que tú también. Pero los derechos humanos están basados en creencias semi religiosas, porque empíricamente no puedes probarlas. No hay manera de probar que todos los seres humanos heredaron dignidad y tienen el derecho a ser libres. Esa es una creencia acerca de la naturaleza humana que, por cierto, muy probablemente vino de la Biblia.

Me refiero a que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho amparado por la ley.

Bueno si es porque la ley establece ese derecho, yo debo ser respetuoso. Esa es la forma en que mi gobierno entiende los derechos humanos. Pero me estás preguntando mi opinión personal, y es que no creo que sea un derecho.

¿Como define tolerancia?

Soy tolerante cuando entiendo que no puedo convencerte de todas mis creencias, y cuando no me siento un ser superior porque tú no crees en lo que yo creo. Uno de los mayores problemas que tenemos en el mundo es que cuando alguien no está de acuerdo contigo, no sólo piensas que está mal, sino que lo ves como alguien malo, casi como un enemigo.

¿Cuáles son las nuevas trampas del Diablo?

La primera es la autoindulgencia, el fariseísmo, esta creencia de que se es mejor que los demás. Que mi visión es la que cuenta y que si no estás de acuerdo conmigo, me estás atacando. Hoy vemos cómo entre los jóvenes norteamericanos, si no estás de acuerdo con su punto de vista, lo sienten como un ataque. Lo perciben como una agresión, no como lo que es: un punto de vista diferente. La arrogancia nos está matando.

Después del triunfo de Donald Trump, ¿sigue siendo válido aquello de “In God we trust”?

¡Oh, sí! Hemos pasado por las grades guerras, hemos vivido cosas que han sido muy, muy malas y la confianza en Dios ha sobrevivido. La confianza en mi gobierno no es tan buena, pero mi confianza en Dios está bien.

¿No está feliz con el resultado de las elecciones?

¡Oh, no! Donald Trump es innecesariamente beligerante. Su discurso público y todo lo que dice es muy irrespetuoso y dificulta que haya un verdadero diálogo público.

Él afirma ser cristiano.

Sí, ha dicho ser cristiano, pero francamente nadie cree que Trump sea un cristiano sólido. Nadie cree que Trump sea cristiano, ni siquiera los mismos cristianos.

¿Cree que con Trump está en peligro la libertad de culto?

Mucha gente votó por él porque pensó que la libertad religiosa estaba en riesgo. Conozco cristianos que votaron por él porque creyeron en su discurso religioso. Pero Trump es impredecible. Aunque no estoy feliz con que sea el Presidente, oro por Trump para que traiga y haga cosas buenas.

Por el otro lado, el vice presidente, Mike Pence, es de extrema derecha.

Sí, es bastante conservador. De él sí se puede pensar que es un cristiano sólido.

¿Qué opina de este doble discurso de la Casa Blanca donde dicen “Sí” a la vida, pero “No” a los vivos?

Ninguno de los cristianos que conozco que votaron por Trump está en contra de la migración. Y eso los tiene preocupados, porque en la Biblia está bastante claro que debemos acoger al inmigrante y refugiado. Debemos abrir nuestros brazos. Estados Unidos siempre ha sido así. Si ya no vamos a ser una nación que recibe a los inmigrantes, tendríamos que hundir la Estatua de la Libertad.

¿Cuál fue el último milagro que presenció?

El milagro máximo es cambiar una vida. Es lo que llamamos un corazón regenerado que ha sido cambiado por la fe y el Espíritu Santo. De hecho, si pudiese hacer un milagro como convertir el agua en vino o caminar sobre el agua, lo haría únicamente para lograr el verdadero milagro: generar un cambio positivo en el corazón de las personas.