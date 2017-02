Cuando ya no alcanza para vivir

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

24.5 millones de personas reciben menos de dos salarios mínimos ($4,800 al mes), es decir, 47% de los trabajadores, y la mayoría sin prestaciones, éstas son sus historias.







“Por prenda que plancho genero $5”

Concepción Estrella Legorreta tiene 54 años. Su trabajo consiste en planchar ropa ajena desde su casa. Gana 5 pesos (40 centavos de dólar) por cada prenda planchada, 60 pesos (3 dólares) por docena. En sus mejores días logra planchar hasta 24 prendas, esto le permite tener un ingreso cercano a 500 pesos (25 dólares) semanales.



“Antes trabaja en una empresa y por la edad ya no me quisieron. Desde hace 10 años me dedico a planchar. La docena de ropa me la están pagando en 60 pesos, pero de ahí tiene que salir para pagar luz, gastos de la casa, comida, gas y teléfono”, dice Conchita, como le dicen sus familiares.



Concepción plancha para mantener a su papá, quien está postrado en una silla de ruedas desde hace 18 años. Cuando la situación se complica y no hay ropa para planchar, Conchita hace piñatas o realiza labores de limpieza en casas ajenas.



“Mi hermana y yo somos solteras, vivimos con mi papá que está discapacitado, le dio embolia hace 18 años, desde entonces está en una silla de ruedas y hay que llevarlo a su seguro social, a su supervivencia en taxi porque no podemos andar en el camión y el Metro por la silla”.



Cada mes Conchita debe pagar el seguro de su papá de 500 pesos y para solventarlo recibe ayuda de sus hermanos. Los otros gastos son 310 pesos del gas, 400 pesos del agua, comida, luz y otros gastos.



Una tarjeta otorgada por el gobierno de la Ciudad de México permite a la familia de Concepción tener mil 100 pesos adicionales cada mes.



Esto les permite un respiro, aunque cuando hay alguna enfermedad todo se complica porque “hay que comprar medicamentos”.



“Siempre andamos buscando qué hacer, si vienen y nos dicen ‘necesito que me hagan un quehacer’, pues vamos, si vienen y nos dicen ‘oye necesitamos que nos hagan esto’, pues vamos, es un dinerito que nos cae bien”, relata.







Las empresas







La experiencia de Conchita al laborar en una empresa no fue buena. En su último trabajo el patrón canceló las vacaciones de todo el personal. Hoy, ella piensa que tener un ingreso propio es mucho mejor que estar en una fábrica con maltrato y condiciones laborales pésimas.



Conchita atribuye su situación actual al robo que hacen los políticos y gobernadores. “Cuánto dinero no se han llevado, con eso nos podrían incrementar un poco más las tarjetas del adulto mayor”.



Considera que parte de la solución es hacer valer las leyes, generar apoyos gubernamentales y mejorar los salarios e ingresos de la familia.



“Una ayuda es que en las empresas se cumpliera la ley del trabajo, uno protesta y luego, luego, lo corren, los sindicatos están vendidos”, dice.



Su situación no es distinta a la de muchos mexicanos. Concepción gana menos de un salario mínimo al mes, así como otros 7.4 millones de personas en el país.







“Saco para comer y medio vestir”

Martha Elena Galindo es costurera. A sus 45 años de edad trabaja en un taller de la Ciudad de México, a donde se traslada a diario desde su hogar en Chalco, Estado de México.



“Gano mil 40 pesos a la semana, de lunes a viernes, ¿vivir? No es vivir, es sobrevivir, porque no alcanza. Alcanza para comer, medio vestirse, pero ahorrándole”, dice.



Cuando se le pregunta qué pasaría si los sueldos siguen bajando y los precios de productos básicos suben, su respuesta, entre risas, suena a broma, pero no lo es:



“Pues vamos a robar, todos vamos a hacerle bulla para que robemos bien rico. Pues si no tengo trabajo, pues sí robo, es que es la verdad”.



Su coraje y las causas de su situación las atribuye al gobierno: “Todos ellos son una bola de rateros”.



“Uno que no tiene va pagando sus impuestos, nos chingan y nos chingan más. Y todos los que tienen tanto dinero, todos los gobernadores, ¿en dónde están?, libres con todos los millones fuera de aquí, lo tienen bien escondidito, y uno nada más se roba un pan y va al bote”, menciona.



“Entre menos tiene uno, más nos quieren quitar, nos quieren dejar muertos de hambre”, expresa con rabia.



En su experiencia como costurera desde hace casi 20 años, Elena cuenta que la mayoría de los trabajos pagan entre mil y mil 500 pesos (50 a 75 dólares) semanales, aunque reconoce que hay fábricas que ofrecen hasta 700 u 800 pesos (35 o 40 dólares).



“Pagan 700 pesos, con una hora que te tienes que quedar extra que te pagan a 10 pesos, ahí estuve trabajando, la verdad me urgía juntar dinero y buscar otro trabajo, era muy poco, me estaban robando, dos semanas duré y me salí”.



Otro problema que ha enfrentado es el intento de abuso de parte de sus patrones. En su último trabajo, uno de sus superiores la despidió después de que se negó a realizar favores extra laborales.



Elena cuenta que hace 18 años se ganaba el mismo salario, entre 800 a mil pesos semanales, pero los precios de los productos eran inferiores.



Afirma que al menos necesitaría “unos mil 800” para cubrir sus necesidades básicas.







Caso familiar







Martha Cristalino Moreno es madre de Elena. Tiene 60 años. En su último trabajo en una fábrica de balastros en la Ciudad de México, las condiciones y el trato eran inhumanos.



El tiempo para comer eran 15 minutos, si se pasaban un minuto más recibían una llamada de atención. Los trabajadores no podían ir al baño de manera libre. Su mirada debía estar frente al balastro y evitar distracciones con sus compañeros. De los siete días a la semana, la empresa a veces ofrecía trabajo tres días y el resto eran descansos no pagados.



Por si fuera poco, no pagaban seguro y el salario apenas llegaba a 700 pesos cuando se cubría la semana completa.



Al final, Martha Cristalino renunció porque cambió su domicilio a Chalco, y sólo los pasajes hubieran consumido la mitad de su sueldo.







“Antes alcanzaba para más cosas”



José García es bolero. Tiene 63 años. Su puesto se ubica en Avenida Juárez, casi esquina con Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Gana cerca de 5 mil pesos (250 dólares) mensuales, equivalente a dos salarios mínimos (8 dólares) diarios.



“Antes trabajaba de mantenimiento y ahora soy bolero. Hay subes y bajas por la misma economía muy amolada. A veces puedes sacar 120 pesos o 150 a día, pero se puede llegar a 90 pesos”, dice.



En 2013, José salió de una empresa donde laboraba en el área de mantenimiento. Su salario era de 3 mil 500 pesos mensuales, pero al tener dificultades para cubrir sus gastos, sus patrones le permitieron lustrar zapatos dentro de la compañía y así tener un poco más de dinero.



“Me hice bolero porque tenía mi trabajo, pero no me alcanzaba, de ahí me dieron la oportunidad de trabajar como bolero. Sólo me daban el lugar y yo ponía el material”.



José trabaja de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Diario se traslada de la zona del aeropuerto de la Ciudad de México hasta la zona centro para lustrar zapatos. Con el dinero que obtiene solventa los gastos de su hija y su nieto, quien se quedó huérfano.



“Debo dejar para comer, pagar la luz, se compra gas y como subió demasiado es caro. Me siento un poquito estresado, porque estás pensando que a lo mejor no te va a alcanzar. Pido prestado, luego tengo que pagar, eso es estresante”.



Para José, un buen ingreso que lograría cubrir sus gastos básicos serían 8 mil pesos (400 dólares) al mes, pero reconoce que las oportunidades para lograr mayores ingresos son nulas y casi imposibles para personas de la tercera edad.



“Necesitaría agarrar otro trabajo, pero ahorita ya no aguanta uno. [Te sientes] un poco agüitadón, como dice el dicho a brincos y a sombrerazos debe uno salir adelante”.







Casos peores







José reconoce que hay personas con menores ingresos a los suyos, incluso cuando dejó su último trabajo, regaló su cajoncito de boleo a un compañero.



“Tenía un cajoncito, pero lo regalé a otro compañero que estaba más jodido que yo. Hay personas que ganan menos, los que son de limpieza, cuando mucho les dan mil 500 o mil 800 a la quincena, como 3 mil o 3 mil 500 mensuales.



“A veces uno tiene muchos gastos, la renta son dos varitos (2 mil pesos al mes). Antes alcanzaba porque las cosas eran más baratas”.



Para José, el gobierno sí puede hacer un cambio en el país, tanto para mejorar los salarios como para evitar que los precios suban, pero dice que a los gobernantes no les interesa lograr un beneficio para la mayoría de las personas.



“Todo lo que hace el gobierno lo hace mal, en balde todo lo que estudiaron. El país debería estar arriba de Estados Unidos por todo lo que tiene”, manifiesta José.



Como 24.5 millones de mexicanos, José García es parte de la población ocupada con ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos diarios. Se batalla a diario, dice.