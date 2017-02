Fallece actor de 'Game of Thrones'

EL UNIVERSAL Publicada el

El actor y exjugador de basquetbol, Neil Fingleton, quien dio vida a Mag the Mighty en la serie “Game Of Thrones”, falleció a los 36 años de edad por problemas cardíacos, informó The Sun.



Fingleton, quien fue declarado en 2007 el hombre más alto del Reino Unido al medir 7 pies con 7 pulgadas, también participó en “Dr. Who”, “X-Men: First Class”, “Avengers: Age of Ultron” y “Jupiter Ascending”.



Estudió en la Universidad del Norte de Carolina en los Estados Unidos y tuvo una reconocida carrera en el basquetbol jugando en América, España, China, Italia, Grecia e Inglaterra.



El ex deportista y actor había comentado a The Journal que ser el hombre más alto es como un regalo especial, aunque lo malo de tener esa altura eran los comentarios y preguntas tontas.