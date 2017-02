Buscan fomentar valores en jóvenes

JULIETA ORTIZ Publicada el

Ante la pérdida de valores que se ha dado en los últimos años, se busca concientizar a la población joven, con el fin de apoyarlos en situaciones vulnerables, indicó Gerardo Hernández Robledo, coordinador de la Dimensión por la Vida de la Diócesis de Irapuato.



Comentó que a través la Pastoral Juvenil y la de Adolescentes, se llevan a cabo programas de “Misión Joven”, donde se infunden principios de respeto a la vida a la población joven que pudiera estar confundida por campañas mediáticas.



“Es brindar elementos para que podamos contrarrestar esta cultura del descarte (...) si no tenemos principios, si no somos sólidos, si no podemos tocar con estructuras que le den fundamento a nuestra sociedad, nos convertiremos en una sociedad líquida”, refirió.