‘Puse punto final’: Obispo

MELBA VIDALES Publicada el

El obispo de la Diócesis de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda, dijo no tener vela en el entierro al cuestionarlo si él sabía que Jorge Raúl Villegas Chávez sí era ministro de culto católico durante todo el tiempo en que presuntamente violó a dos niñas del Colegio Atenas, aunque se presume que existan más víctimas.

Señaló que la responsabilidad sobre las actividades eclesiásticas del inculpado son de la Arquidiócesis de León, puesto que él pertenecía a dicha congregación, esto pese a que las religiosas encargadas del colegio en el que sucedieron los hechos indicaron que le conocieron oficiando misa en el templo de San Cayetano en Irapuato.

“Yo ya puse punto final al padre Jorge, es como venirle a preguntar al vecino oiga su hijo, dice la Secretaria la Secretaria de Educación tal o cual cosa, pregúntele al papá, su papá de él pertenece a la Arquidiócesis de León, su responsable es el arzobispo de León quién tendrá que responder todos los cuestionamientos que le hagan, porque yo no tengo vela en el entierro”, refirió.

Cabe destacar que medios de comunicación revelaron que dentro del Directorio de Ministros de Culto por Clave de Registro, elaborado por la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, demuestra su registro activo como ministro religioso como parte de la Arquidiócesis de León.

Al reiterar la pregunta sobre si tenía conocimiento de este registro, molesto el Obispo de Irapuato se deslindó y exclamó “ya les he dicho, en qué idioma quieren que se los diga ¡no, no y no!, ya puse silencio a este tema porque no es mío”.

Villegas Chávez se encuentra vinculado a proceso con prisión preventiva por el presunto delito de abuso sexual en contra de una niña de 15 años.

Apoyo a migrantes

El obispo de Irapuato, José de Jesús Martínez Zepeda, apuntó que la Iglesia Católica nunca ha dejado de apoyar a los migrantes y lo seguirá haciendo tanto en México como en Estados Unidos.

Propuso trabajar en equipo con las autoridades y destacó la unidad de los Mexicanos quienes abren su corazón y siempre están dispuestos a compartir.