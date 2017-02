Torrente pone la otra ‘mejilla’

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

Javier Torrente no se hará a un lado en el banquillo de León y da la cara por todos sus jugadores por los malos resultados.

El argentino fue tajante al decir que es el único responsable de lo que está pasando y dijo que en la vida le enseñaron no bajar los brazos nunca y a dar la cara.

“Me responsabilizo por hablar del equipo y sino encuentra su forma yo soy el responsable, ante todos doy la cara porque así como no me enseñaron a bajar los brazos, me enseñaron a dar la cara cuando las cosas no salen”, dijo el técnico esmeralda.

“A nadie le gusta estar en el fondo de la tabla, soy el responsable del equipo y asumo lo que me corresponde, no estoy golpeado ni mucho menos, estamos trabajando para salir de este al momento del equipo y bueno con vida todavía en la Copa”, agregó.

Para Javier Torrente todavía hay algo en sus jugadores que le dice que puede hacerlos reaccionar a pesar de que los resultados no es bueno y ahora el funcionamiento tampoco.

“Siento que tenemos “feeling” y llegada aunque no se han dado los resultados.

“El funcionamiento no fue bueno, la actitud sí, corrieron y se brindaron, y soy el absoluto responsable de lo que sucede en el equipo”, aseguró.

El estratega argentino ve un respaldo absoluto por parte de sus jugadores y cambiarles la mentalidad es un reto que asume.

“Las derrotas consecutivas golpean eso es claro, pero para eso estamos, para mentalizar a los jugadores y revertir este mal momento”, dijo.

“Hay que buscar a los que mejor estén para los dos partidos, el del próximo fin de semana recibimos a América y no será nada fácil”, finalizó.

Ahora el “Domador” vive un momento diferente al que vivió hace seis meses cuando levantó al equipo del último lugar.