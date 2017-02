Exigen supervisar reacción policiaca

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO | León Publicada el

Tras el nuevo caso de presunto abuso de autoridad por parte de u n elemento de la Policía Municipal, regidores de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento coincidieron en la necesidad de mejorar las revisiones en los protocolos de actuación de la policía, pues ya no se puede calificar esto como un hecho aislado.



Tanto Sergio Contreras Guerrero como José Luís Manrique Hernandez, coincidieron en que se debe tener especial atención en el esclarecimiento de lo hechos que sucedieron la madrugada del pasado viernes en la colonia San Javier, para tener la certeza de la responsabilidad del elemento policíaco en las graves lesiones que sufrió una persona detenida.



Pero además hicieron énfasis en la necesidad de revisar de manera constante y a conciencia los protocolos de actuación de los policías y la capacitación que se ofrece a los mismos.



Manrique Hernández enfatizó que en el caso de los elementos con más tiempo en las corporaciones, sí es necesario su retorno a la academia para capacitación.



“No podemos permitir que los policías salgan a las calles sin las asignaturas y horas necesarias para su formación”, externó.



Las técnicas de función policial en derechos humanos, control de estrés y técnicas de sometimiento, entre otros temas, deben ser constantemente actualizados y verificados en su eficacia, agregó el regidor Manrique Hernández.



Pero Contreras Guerrero subrayó también que ante los constantes casos de lesiones graves de ciudadanos por policías, “nos estaríamos enfrentando a algo que ya no es un hecho aislado”, y se debe poner mayor atención al asunto, con la finalidad de establecer mecanismos para resolverlo.



El policía acusado de dejar a un detenido al borde de la muerte, tiene tres años en la corporación y no conoció los nuevos métodos de preparación.



“Entonces habrá que hacer un análisis a fondo del elemento en nuestra corporación y determinar si ha habido algun hecho o anotación sobre su conducta o comportamiento durante los entrenamientos, que dudo mucho que toda esta información se tenga como para un diagnostico inmediato”, dijo el regidor.



“Los elementos de policía cada vez se encuentran expuestos a mayores riesgos, más estrés, mayor combate contra la delincuencia y no sabemos, porque no nos lo han acreditado, si existe algun tipo de terapia o apoyo psicológico”, añadió.



Finalmente el regidor de oposición acusó que a pesar de que se han hecho señalamientos respecto de aspectos de preparación de la policía y sus revisiones, se omite su tratamiento, “lamentablemente la seguridad es una competencia exclusiva de la toma de decisiones del Presidente Municipal”.

Confiesa agresión ante otro detenido

La Procuraduría General de Justicia espera presentar ante el juez de control al policía municipal que provocó lesiones graves a un detenido.



La víctima continúa al borde de la muerte debido a la fractura de cráneo que presentó y al edema cerebral que le causó el ataque que sufrió.



Uno de los detenidos junto con el lesionado, aseruró que el oficial confesó ante él que sí lo había golpeado.



“Me dijo, tu primo ya me quería dar la bicicleta, pero de todas maneras ya lo madreé”, contó el joven.



El hombre presuntamente golpeado por el oficial y sus dos primos estaban afuera de la casa cuando llegaron más de 15 policías.



“Mi primo se fue y no supimos de él hasta que nos suben a la patrulla y lo vemos inconsciente”, platicó.



El oficial Armando Pérez Ávalos fue detenido minutos después de que la ambulancia de la Cruz Roja se llevó a Luis Regalado, de 35 años, al Hospital General Regional (HGR)



El hecho ocurrió la madrugada del viernes en la esquina de las calles Buena Esperanza y Doctrina Cristiana de la colonia San Javier.



Armando llegó a dicho cruce por un reporte de una riña campal.



Ahí detuvo a Luis por beber en la vía pública y por participar en la pelea.



Sin embargo, el oficial detuvo a otros dos hombres quienes dijeron a otros policías, que cuando subieron a la patrulla, Luis ya iba inconsciente.



Se dijo que el policía estuvo a solas con Luis por lo menos por 10 minutos y es lo que el Ministerio Público ya investiga.



El término de detención del policía culminó la madrugada de este domingo y según dijo la vocera de la Subprocuraduría de Justicia, Fátima Negrete, se espera que sea llevado ante el juez de control por el delito de lesiones.



Fátima Negrete aseguró que la víctima no ha sido declarada con muerte cerebral, pero presenta fractura de cráneo con hemorragia y edema cerebral severos.



“Mi primo sigue grave, pero ese policía aceptó que sí lo había golpeado. De hecho a nosotros también, pero menos”, finalizó uno de los detenidos.