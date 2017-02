Piden rescatar caprichos de Oliva y Bárbara Botello

ANDREA MURILLO | León Publicada el

El Parque Bicentenario podría ser sede de la Feria de León o bien una alternativa para ser un centro de oficinas que brinde servicio a la burocracia estatal, consideraron empresarios.



“Puede ser un recinto ferial importantísimo y sobre todo que no tendríamos tantos problemas de vialidades como los tenemos en la ciudad. La ciudadanía podríamos darnos a la tarea de utilizarlo, desde luego pedir la cooperación de nuestros gobernantes estatales y municipales para que den las facilidades logísticas”, señaló René Solano Urban, presidente de Canacintra.



Construido en Silao durante la administración de Juan Manuel Oliva Ramírez, el Parque Bicentenario costó a los guanajuatenses mil 700 millones de pesos para una exhibición de 4 meses, según recordó ayer a.m.



Luego lo reabrieron y su mantenimiento ha costado durante todos estos años otros 400 millones de pesos, pues la asistencia al lugar es muy baja y la mayoría de la gente que va entra gratis.



Otra alternativa para el lugar, según Jorge Ramírez Hernández, presidente de Coparmex, es hacer un “centro de oficinas que dé servicio a la burocracia estatal”.



“Debemos de alguna forma aprovechar la infraestructura que ya hay y hacerla funcionar. Lo peor que se puede hacer es invertir en algo y no usarlo”, reprochó el empresario.



No sólo el Parque Bicentenario ha resultado un fracaso. La ostentosa Escuela de Vanguardia en Soledad de Las Joyas, que costó más de 46 millones de pesos, construida en el trienio de Bárbara Botello, tampoco cumplió con sus objetivos. Hoy el plantel no atiende más que a los mil 700 alumnos que estudiaban en la antigua escuela.



“Los estudiantes deben aprovechar el tema y tener el beneficio de una infraestructura muy cara”, señaló Ramírez Hernández.



Pero no son las únicas obras que no han servivo para nada, también se cuenta el Centro Paralimpico Nacional que ni siquiera arrancó o la compra de un predio de 221 millones atrás del Parque Metropolitano, en donde se iba a construir una deportiva, ambos derroches de Oliva Ramírez.



En la construcción de la “Casa para el Adolescente” se invirtieron 25 millones de pesos y hoy luce en el abandono, lo mismo que los “Juegos del Millón” que no aguantaron ni un año, ambos derroches consumados durante el trienio de Bárbara Botello Santibáñez.



“Recientemente el Gobernador (Miguel Márquez) declaró que están terminando e iniciando varios proyectos, creo que si no terminamos los que ya tenemos empezados viene otra vez el tema de los elefantes blancos. Exigimos resultados y la terminación de los proyectos”, demandó Solano Urban.



“Tenemos que apelar a los órganos de planeación: Implan, Iplaneg y revisar perfectamente antes de invertir en obra, pero en un largo plazo”, recomendó finalmente Jorge Ramírez.