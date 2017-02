Embajada se acerca a sector empresarial



En las relaciones de México con Estados Unidos, hay una buena señal. La Embajada del vecino país tendió un puente de amistad con el sector empresarial de León.



En un acercamiento, promovido por la misma Embajada de los Estados Unidos, el jueves pasado visitó León el oficial de Asuntos Económicos, Joe Palombo, y tuvo una encerrona para comer con la plana mayor del Consejo Coordinador Empresarial que comanda Gustavo Guraieb Ranth. Antes se entrevistó con el presidente de Coparmex León, Jorge Ramírez Hernández.



El mensaje del representante de la Embajada fue de tranquilidad al sector empresarial. Una señal totalmente diferente a la incertidumbre que han provocado las estruendos del presidente Trump.



Los representantes empresariales le hicieron sentir su molestia por las políticas del Presidente, que, aún sin llevarse a la práctica, impactan en sus bolsillos al contribuir a la volatilidad en el tipo de cambio. También le externaron inquietudes en asuntos como la renegociación comercial y políticas migratorias.



El funcionario insistió que para la mayoría de los norteamericanos México es un aliado estratégico. Es la primera vez que un diplomático americano se acerca al sector empresarial de León.



Joe Palombo les hizo notar que los primeros 100 días de un Presidente de Estados Unidos es cuando más poder tiene, pero pronto se hacen sentir los contrapesos de otros actores políticos en las decisiones.



La Embajada mostró interés en conocer el crecimiento económico de Guanajuato, pero también la situación de inseguridad y violencia en la región y el riesgo para las inversiones.



A los consejeros del CCEL les quedó una grata impresión del representante y quedó abierto un canal de comunicación, incluso para preparar una visita de la embajadora, Roberta Jacobson, a Guanajuato.



El encuentro coincidió ese mismo día con la visita de los secretarios de Estado y de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Rex Tillerson y John F. Kelly, con el presidente de México, Enrique Peña. La primera de una serie de encuentros para discutir temas como tráfico de drogas, comercio y migración.



En la comida estuvo todo el Consejo, sólo faltaron, por estar de viaje, Javier Plascencia, de la Cámara de Calzado, y Manuel Muñoz, de la Industria Proveedora (Apimex). Los otros presentes fueron: Ismael Plascencia, de la Cámara de Vivienda; Guillermo Ramos, de la Construcción; Pedro Camarena, de la Curtiduría; René Solano, de la Industria de la Transformación; Marisol Ruenes, de las Mujeres Jefas de Empresa; y Jaime González, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

Cierran filas panistas entorno a V Informe



El PAN y el gobernador Miguel Márquez cerraron filas previo a su V Informe de Gobierno.



El viernes unos 500 militantes del partido en el poder, que llegaron de todo el estado, tuvieron una encerrona “secreta” de las 5 a las 7 de la tarde en un hotel de Silao con el gobernador Miguel Márquez.



El llamado fue muy claro para todos: defender a capa y espada los logros de su Gobernador.



El V y penúltimo Informe será el próximo jueves 2 de marzo a las 11 en Parque Bicentenario.



El encuentro pre-informe fue organizado por el Gobierno del Estado y el Comité Estatal del PAN. No se tiene antecedente de una reunión así previa a otros informes, pero el “horno no está para bollos” ante tantas “papas calientes en la estufa” de recientes temas polémicos en la opinión pública local y nacional.



Por eso Márquez les hizo un resumen de lo que considera los principales logros en 5 años, pero también les dio elementos para la defensa de temas como el de la insulina china, el asesinato de los tres niños en San Miguel de Allende, el millonario programa Escudo, o la compra de tierras para Toyota.



Les repitió lo que ya ha dicho antes. Que la insulina tiene el aval de la Cofepris sobre su calidad, que en la Toyota no hay protestas de los ejidatarios y el proyecto va adelante, del caso San Miguel que confía en su Procuraduría y tuvieron que “aguantar vara” de cuestionamientos porque el proceso penal les prohíbe dar detalles, pero la verdad salió a flote con la autoinculpación del padre de los tres niños.



Y de Escudo que es una herramienta que ha ayudado a esclarecer casos importantes. Y les puso como ejemplo el del estudiante de Lagos de Moreno que falleció en el Festival Internacional Cervantino de 2014 en circunstancias, en principio poco claras, y que el sistema de videocámaras aclaró.



Pero cuentan que también hay una aceptación que en seguridad hay que dar mejores resultados.



El dirigente estatal del PAN, Humberto Andrade, hizo un llamado a la unidad y a insistir en sus espacios de influencia que los gobiernos azules no son iguales a los de otros partidos. El secretario general, Poncho Ruiz, convocó a todos los comités municipales a replicar los buenos datos.



También habló el vocero oficial, Enrique Avilés, sobre el slogan “Márquez cumple. Y vamos por más”.



Pasaron lista al encuentro los alcaldes de: León, Irapuato, Celaya, San Francisco del Rincón, Purísima, Pénjamo, Salamanca, Silao, Romita, Xichú, Atarjea, Victoria, Doctor Mora, Cuerámaro, Abasolo.



No estuvieron el senador Fernando Torres Graciano, aspirante a la candidatura a Gobernador del 2018, y tampoco legisladores que le apoyan, como los leoneses Ricardo Sheffield y Miguel Ángel Salim.



De León, estuvieron el jefe del PAN local, Alfredo Ling; la senadora Pilar Ortega; la regidora Ana Esquivel; al director de Desarrollo Humano del Municipio, Daniel Campos; al diputado local Juan Carlos Alcántara, y las diputadas federales, Alejandra Gutiérrez y Alejandra Reynoso, entre otros.



En la cancha del PRI, por el contrario, no se conoce de una estrategia para confrontar al Gobernador. En el incremento de las cifras de la inseguridad y la violencia tienen una artillería para disparar.





Quieren un asesor para seguridad

Que ahora sí el Municipio va a contratar como asesor en Seguridad a Juan Carlos Murillo Flores.



El paisano del gobernador Miguel Márquez, oriundo de Jalpa de Cánovas, en Purísima del Rincón, es Ingeniero Industrial y de Sistemas y Maestro en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ‘y se vende’ por su “amplia experiencia en materia de transformación de las organizaciones, la ejecución de la estrategia y desarrollo del liderazgo”.



Tiene una amplia trayectoria profesional en varios cargos públicos, aunque sobre seguridad, muy poco. Entre 2010 y 2012 fue titular de la Comisión de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional en la PGR, un cargo enfocado a la organización interna pero no en el frente de la batalla contra el delito.



En la Presidencia de Vicente Fox llegó a ser Jefe en la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental (área que creó el conocido panista laguense, Ramón Muñoz), y con Felipe Calderón acompañó al economista leonés, Eduardo Sojo, como Coordinador de Delegaciones Federales en la Secretaría de Economía y Jefe de la Unidad de Promoción a las Exportaciones en ProMéxico.



También fue representante de México ante la ONU y la OCDE en temas de Administración Pública.



En el gobierno de Miguel Márquez apareció para ser Coordinador General de Innovación y Buen Gobierno desde noviembre 2012 a abril 2014, en un encargo del que no conocemos los resultados.



En el periodo de transición del Gobierno Municipal apoyó al alcalde Héctor López en algunas tareas, como los talleres de inducción e integración del Ayuntamiento 2015-2018.



Es Presidente de la Oxford Leadership Academy en México, una consultora en liderazgo y estrategia.



La iniciativa de esta contratación nació hace ya meses en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que preside la maestra Rocío Naveja, pero de esto nada le han dicho al Ayuntamiento leonés.



El secretario de Secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Saldaña, nos confirmó el jueves pasado que sí, que es un hecho este “fichaje”, pero no supo explicar los detalles del contrato.



¿Cuáles son las tareas que va a realizar el consultor?, ¿por cuánto tiempo?, ¿cuánto se le pagará?.



“Ya tenemos mesas de trabajo y estamos en ese proceso ahorita de ver todo lo que sería la planeación 2017-2018. Estamos en reuniones, viendo el tema económico, viendo qué queremos como proyecto. Es apoyar en la planeación de toda la Secretaría de Seguridad, un plan maestro”, fue lo que dijo el Secretario.



También defendió que, además de su paso en PGR, ofreció consultorías a instituciones de seguridad, pero no detalló, y, en su currículum por internet, no tiene publicado trabajos y resultados en el tema.



Juan Carlos Murillo llegaría justo en el momento que nacerá en León el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana, y una de sus tareas debería ser apoyar en la planeación para la aplicación de ese recurso que de entrada ya tiene amarrados 50 millones de pesos del Municipio y otros 50 millones del Estado.

Gerardo Sánchez, plan y arriesgado consultor



El senador y suspirante del PRI al 2018, Gerardo Sánchez García, quiere meter el acelerador.



Bueno, eso al menos en el papel del llamado Plan de Trabajo Estratégico 2017 “Por una Gestión de Calidad para Guanajuato”. En el fondo, se trata del plan para colocarse como aspirante a Gobernador .



El plan de 64 páginas se lo armó el consultor externo, Ricardo Gamundi Rosas, exdirigente estatal del PRI en Tamaulipas y exsubsecretario de Elecciones en el PRI Nacional, a quien presumen con fama de estratega electoral, entre sus éxitos coordinó esa tarea para ganar las gubernaturas de Sonora y Colima.



Pero no es todo, trascendió en la prensa nacional que la Procuraduría General de la República (PGR) lo investigaba por presuntos delitos de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico, en el caso que apuntaba a los exgobernadores de su tierra: Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández.



La averiguación de la PGR cita a un ex zeta que revela que Gamundi Rosas participó en 2004 en una reunión en la que estuvieron presentes Eugenio Hernández (entonces Gobernador), Rodolfo Torres Cantú, Fernando Alejandro Cano (repasa una lista de operadores del Cártel del Golfo y de Los Zetas), Heriberto Lazcano alias Z-14. Esto es parte de lo que se publicó en el último libro del periodista Humberto Padgett titulado “Tamaulipas. La casta de los narcogobernadores: un eastern mexicano”.



El coordinador general de ese programa de trabajo es el colimense Sergio Marcelino Bravo Sandoval, ¿le suena el nombre?, el mismo que fue embajador del PRI Nacional en Guanajuato en el pasado proceso electoral 2015 y cuestionado por lo que hoy se comprueba, su operación parcial a favor de una corriente interna, además del desastroso resultado electoral.



Sergio Marcelino es del grupo del exgobernador de Colima, Fernando Morena Peña, el mismo que Enrique Ochoa nombró delegado para Guanajuato y tuvo que meter reversa ante la rebelión interna.



A su mando está una gran estructura (en el papel) que cuenta con varias coordinaciones, como son: Logística, Relaciones Públicas, Agenda, Posicionamiento en Medios, Análisis Político, Divulgación Ideológica, Enlace Empresarial, Capacitación y Seguimiento, Evaluación, Estructura de Activismo, Enlace con la Sociedad Civil, Programa de Gestión de Calidad, Sistematización de la Información, y las 15 coordinaciones regionales que supervisarán que haya una estructura por municipio y distritos.



En abierto apoyo a las aspiraciones de Sánchez García se declaran quienes tienen cargos institucionales y, se supone, debieran trabajar en una línea neutral. Jaime Martínez Tapia, dirigente estatal del Movimiento Territorial (MT) tiene el encargo de la Estructura Territorial, y Celestre Fragoso, secretaria de Asuntos Culturales del Comité Directivo Estatal del PRI, tiene con el Senador la misma chamba.



Para atender las demandas ciudadanas en su oficina de gestión como responsable está la exdelegada de la Sagarpa en Guanajuato, Lourdes Acosta. Y de León tiene colaboradores como Ricardo López García, el exsecretario particular de Martín Ortiz García en su paso como Secretario del Ayuntamiento.



El plan 2017 reconoce el pobre posicionamiento mediático del Senador, y dice textual: “El discurso que ha venido manejando, exageradamente político, muy segmentado, repetitivo, no genera empatía mediática. Tiene que entrar a los temas calientes, con posicionamientos fuertes y controvertidos”.



Gerardo Sánchez tiene ya su plan, el equipo, y muchos pesos. Le faltan simpatizantes.