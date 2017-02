Reconoce Obispo labor de Márquez

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, considera que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, ha hecho un buen trabajo en su gobierno.

Esto, a razón de que el próximo jueves 2 de marzo, Márquez Márquez rendirá su quinto Informe de Gobierno.

"Yo creo que ha hecho buena labor en general. Normalmente, nuestros gobernantes hacen lo mejor, no quiere decir que no haya fallas, de manera especial, a veces no directamente, a veces algunos de los mandos inferiores, pues no dan buenas cuentas, ahí lo que le toca pues a él es supervisar también.

"Esperamos, pues, que tome en cuenta tanto lo positivo como lo negativo, yo creo que hoy necesitamos que quienes manejan los recursos den buenas cuentas", recalcó.

Para el Obispo, el Gobierno del Estado va por buen camino en cuestión de nuevas inversiones, pero opinó que se vislumbran tiempos difíciles en el tema de la deportación de paisanos de Estados Unidos, por lo que se tienen que redoblar esfuerzos para poder recibirlos.

‘Es demasiado traer escoltas’

El Obispo comentó que en ocasiones traer escoltas no es necesario, esto en referencia al accidente del domingo pasado, en el que la camioneta del secretario del Ayuntamiento, Francisco Israel Montellano Rueda, fue chocada, al parecer por sus escoltas.

"Yo creo que cuanto más nos ponemos escoltas, si tuviéramos escoltas, nos haríamos más visibles y manifestaríamos la cola que tenemos para que nos pisen.

"Yo creo a veces es demasiado el traer escoltas", dijo.

Agregó que hay que esperar a que las autoridades terminen la investigación y no juzgar antes tiempo, donde se tiene que presentar las pruebas.