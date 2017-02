Advierten, otra vez, por cuotas en INE

AGENCIA REFORMA | Claudia Salazar Publicada el

Coordinadores parlamentarios del Partido Verde, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social advirtieron el riesgo de que PRI, PAN y PRD incurran en el reparto de cuotas para definir a los tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevistas, coincidieron que desde la integración del Comité Técnico de Evaluación, en el que la Cámara debe proponer tres nombres y el INAI y la CNDH otros cuatro, se advierte la intención de perfilar propuestas entre los partidos mayoritarios, como ocurrió hace tres años.

"Lo que queremos es que se proponga gente que no esté relacionada con los partidos, que sean profesionales y representen la pluralidad. No estamos casados con ninguna idea, pero sí queremos transparencia", dijo Rocío Nahle, coordinadora de Morena.

"Ya hemos dicho que el INE no puede seguir así, con el reparto de cuotas y consejeros que responden a compromisos con los partidos", indicó.

Preció que Morena propuso en la Junta de Coordinación Política los nombres de Manuel Becerra y John Ackerman para que alguno sea considerado en el Comité técnico.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, advirtió que su bancada va a denunciar cada irregularidad.

"Nosotros no vamos a convalidar un reparto de cuotas en ninguna de las etapas del proceso. No nos vamos a prestar a una simulación si lo que estamos viendo de antemano es la tentación de las fuerzas mayoritarias de imponer a sus propias cartas sin ningún mérito y perfil de carácter técnico", advirtió.

El coordinador de a Encuentro Social, Alejandro González Murillo, manifestó que el Comité Técnico debe seleccionar candidatos al INE sin influencias ni cuotas de poder.

"Necesitamos tener representación de toda la sociedad, no sólo de tres partidos. No queremos decisiones arbitrarias y el conjunto de los partidos pequeños no lo vamos a permitir", aseveró.

Luis Alfredo Valles, coordinador de Nueva Alianza, también dijo que es inaceptable repetir el esquema de cuotas, aunque en anteriores procesos así haya sucedido.

"Necesitamos un Instituto Electoral fuerte, por eso no estamos de acuerdo con ese asunto de cuotas en consejeros electorales", manifestó.

El coordinador del PVEM, Jesús Sesma, coincidió en que no debe repetirse un instituto que represente al PRI, PAN y PRD.

"No podemos mantener cuotas o tradiciones que contravengan la representatividad en Cámara de Diputados, no puede ser que existan cuotas de que sólo tengan representación de PRI, PAN y PRD, debemos tener madurez para eliminarlo", dijo.