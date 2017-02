Pagan millones a Diputada de MC

AGENCIA REFORMA | Martín Aquino Publicada el

La diputada federal suplente de Movimiento Ciudadano (MC), Verónica Bermúdez, ha sabido dar para recibir.

En 2016, de acuerdo con reportes exhibidos en el portal web de Transparencia de Guadalajara, la legisladora suplente de la emecista Verónica Delgadillo, fue beneficiada por el Ayuntamiento tapatío que encabeza Enrique Alfaro, con dos contratos directos de obra pública por 3 millones 921 mil 898 pesos.

El primer contrato que recibió Bermúdez fue el OPG-OD-EQP-AD-C10-089/15, en enero del año pasado, por 1.1 millones de pesos y consistió en la rehabilitación integral del edificio de Obras Públicas del Municipio, ubicado en la Calle Hospital 50-Z, en la Colonia El Retiro.

La segunda adjudicación fue en septiembre, el contrato DOP-REH-MUN-SAL-AD-106-16, por la cantidad de 2.8 millones de pesos, y fue para rehabilitación de la unidad médica Leonardo Oliva, en la Colonia Jardines de la Cruz.

Aunque en el Padrón de Contratistas de Guadalajara no aparece el domicilio del negocio de Bermúdez, en el de Puerto Vallarta se expone que está ubicado en Avenida Niños Héroes 1242, Colonia Moderna, lugar donde MURAL encontró una tienda de pinturas que ostenta el nombre de Acrifest.

En 2012, Bermúdez fue benefactora del entonces candidato de MC a la Alcaldía tapatía, Salvador Caro -actual Comisario-, a quien le donó 12 mil 114 pesos para su campaña, según información divulgada el 5 de junio de ese año por el aspirante.

Cuestionada sobre los contratos que ha recibido, la legisladora suplente rechazó que hubiera favoritismo por su nexo con MC, aunque reconoció que el Alcalde le ofreció empleo de funcionaria.

"Te soy honesta, sí me ofrecieron (cargo en Guadalajara), pero yo sabía que iba a entrar en conflicto de interés y no lo acepté; me ofrecieron una dirección, (la de) Inspección y Vigilancia", dijo.

Bermúdez también recibió dos pagos por la suma de 2.2 millones de pesos al inicio del Gobierno de Alfaro -en octubre y diciembre de 2015-, esto por pavimentación con concreto hidráulico de vialidades mediante el contrato OPG-CEI-PAV-CI-C06-068/15; aunque, a decir de ella, esta obra se la adjudicaron en la Administración anterior -de Ramiro Hernández- y se la pagaron en la actual que encabeza su compañero emecista.