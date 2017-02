Procuraduría de la CDMX exonera a ex colaborador de Monreal

EL UNIVERSAL Publicada el

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México determinó no ejercer acción penal en contra de Pedro Pablo de Antuñano, ex director Jurídico y de Gobierno de la delegación Cuauhtémoc, acusado del delito de operación con recursos de procedencia ilícita.



Pedro Pablo de Antuñano fue detenido en septiembre de 2016 en un retén de la Secretaría de Seguridad Pública, donde le encontraron 600 mil pesos en efectivo en un auto que conducía, por lo que la Procuraduría capitalina inició una carpeta de investigación ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.



En su oportunidad, el ex colaborador del delegado Ricardo Monreal aseveró que el dinero procedía de donativos para la empresa productora en la cual participa.



La Procuraduría capitalina determinó no ejercer acción penal y devolverle los 600 mil pesos que en su momento le fueron encontrados en el interior de su automóvil.