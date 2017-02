SAT deberá dar a conocer impuestos pagados por municipios de Morelos

EL UNIVERSAL Publicada el

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ordenó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) dar a conocer tipos de impuestos y montos pagados, así como la fecha, por los municipios de Cuernavaca y Jiutepec, Morelos, de 1995 al 5 de noviembre de 2016.



En respuesta a un particular que solicitó esos datos, el SAT dijo que las declaraciones y pagos de los contribuyentes es información clasificada como confidencial, protegida por el secreto fiscal.



Agregó que la información no se ubica en ninguna de las excepciones al secreto fiscal que establece el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, por lo que, en su caso, únicamente puede ser proporcionada al titular de la misma, previa acreditación de su personalidad.



El ciudadano presentó recurso de revisión ante el INAI, en el que manifestó su inconformidad con la clasificación de la información, al considerar que al tratarse de instituciones públicas, el secreto fiscal no debe aplicarse.



En alegatos, el SAT reiteró su respuesta original.



Al exponer el asunto ante el Pleno, el comisionado Oscar Guerra, señaló que el secreto fiscal no aplica en el caso de los contribuyentes considerados personas morales de derecho público, en virtud de que los mismos se allegan, utilizan y administran recursos públicos que se encuentran subordinados al principio de transparencia y, por ende, a la rendición de cuentas.



“Y evidentemente, tienen la obligación de contribuir al gasto público. Tenemos precedentes que hemos votado por unanimidad en ese sentido, como fue el 3608 del 2015, en ese caso fue de la Comisión Federal de Electricidad”, expuso.