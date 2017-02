‘Sin control’ apartado de espacios públicos

KAREN FRAUSTO Publicada el

El problema del estacionamiento en la vía pública en San Francisco del Rincón, sigue generando inconformida entre la población, ahora, porque se están apartando lugares afuera de negocios, con conos o piedras e incluso hay quienes delimitaron su espacio con pintura amarilla.

Y que los inconformes no saben si la gente tiene permiso del municipio para acaparar los lugares o no están siendo regulados, además de qie aseguran que cada vez tienen menos opciones de estacionamiento en la vía pública y aunque no sean horas de carga y descarga, reciben amenazas si se estacionan en los lugares “apartados”.

“De por si ya está prohibido el estacionamiento en muchos lados y a veces uno tiene urgencia de llegar a algún lugar y todo está apartado, si no es con botes o piedras es con la pintura, se sienten dueños de la vía pública y los perjudicados somos nosotros, a ellos son a los que deberían infraccionar”, mencionó Luis Sánchez.