Defiende Obispo trabajo de gobernador

OMAR ISRAEL VILLICAÑA

El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia considera que el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez ha hecho un buen trabajo en su gobierno.

Esto a razón de que, en próximos días, Márquez Márquez rendirá su quinto informe de gobierno.

“Yo creo que ha hecho buena labor en general, normalmente nuestros gobernantes hacen lo mejor, no quiere decir que no haya fallas, de manera especial a veces no directamente, a veces algunos de los mandos inferiores pues no dan buenas cuentas, ahí lo que le toca pues a él es supervisar también.

“Esperamos pues que, tome en cuenta tanto lo positivo como lo negativo, yo creo que hoy necesitamos que quienes manejan los recursos den buenas cuentas”, recalcó.