Harvey reacciona ante error en los Oscar

El conductor Steve Harvey se refirió al error ocurrido anoche en la entrega 89 de los premios Oscar.



A través de su cuenta en Twitter se manifestó sobre la polémica, surgida luego de que se anunciara erróneamente como ganadora a “La La Land”, cuando en realidad el premio de Mejor Película era para “Moonlight”.



“Buenos días a todos. Me dormí temprano anoche, ¿de qué me perdí?”, escribió Harvey, quien saltó al a fama mundial por un error en Miss Universo, cuando se equivocó al nombrar a la ganadora del certamen.



“Llámame, Warren Beatty, puedo ayudarte a pasar por esto”, añadió en otro tuit Harvey.



La auditora PricewaterhouseCoopers (PwC), encargada de los resultados del Oscar, emitió un comunicado para admitir su error.



Según la empresa, Warren Beatty y Faye Dunaway recibieron un sobre con información errónea.



Beatty expresó que al abrir el sobre vio el nombre de Emma Stone (ganadora del premio anterior) por lo que él y Dunaway pensaron que la ganadora era “La La Land”.

Good morning everybody! Went to sleep early last night. So... what I miss? #Oscars

Call me Warren Beatty. I can help you get through this! #Oscars