Como todos sabemos, los premios Oscar estuvieron llenos de sorpresas y momentos virales. Aunque no fue un suceso relevante como el error ocurrido al momento de premiar a la Mejor película, Nicole Kidman robó la atención por su peculiar forma de aplaudir. Los usuarios de las redes sociales no pudieron contener su curiosidad a la hora de ver aplaudir a la actriz y las burlas no se hicieron esperar