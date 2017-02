Se relaja de los Oscar totalmente desnuda

EL UNIVERSAL Publicada el

Luego de acudir a la entrega número 89 del Oscar, la actriz estadounidense Halle Berry decidió nadar desnuda.



En la ceremonia, Berry entregó el premio de Mejor Director a Damien Chazelle por “La La Land”.



Horas después, en su cuenta de Instagram, Berry compartió un sensual video.



“Después de una larga entrega de premios, una chica no puede esperar para quitárselo”, escribió Berry en relación con el vestido Versace que portó.



En el clip, Berry se iba quitando la prenda al acercarse a la piscina, con la canción “Versace on the floor” de Bruno Mars, de fondo.



Al final del video, ya sin el vestido, Berry se lanzó a la piscina.