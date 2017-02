Critica de 'ocurrencia' ciclovía en el Centro

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El representante del Consejo Ecologista de Guanajuato, Enrique Avilés Rodríguez criticó los planes del gobierno municipal para construir una ciclovía en la Zona Centro, ya que se carece de los estudios y diagnósticos que sustenten la necesidad de contar con una vía de comunicación de este sitio.



“No hay un estudio que lo sustente. No sabemos si es realmente una necesidad o una ocurrencia, pero nosotros estamos en contra porque me parece más bien una idea, que una verdadera necesidad”, dijo.



Explicó que este tipo de proyectos requieren de un sustento, como saber cuántas personas usan bicicleta en la ciudad y con que fines, además de que no todas las calles o vialidades de la Zona Centro se prestan para crear una infraestructura de este tipo.



Más afectación que beneficios



Avilés Rodríguez señaló que la Capital carece por completo de las condiciones para crear una vía de comunicación con estas características, además de que se puede llegar a afectar de manera negativa la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.



“Tampoco estamos hablando de cualquier ciudad, estamos hablando de un Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que no se puede dar cabida a ocurrencias, nada así como así”, afirmó.