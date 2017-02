Zapatean con sabor a Cuba

FABIOLA MANZANO Publicada el

Danzoneros de diferentes partes del país abarrotaron la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas para la exhibición de danzón que contó con la participación de la Internacional Danzonera México. Esto como parte de la VIII Muestra Nacional de Danzón que se llevó a cabo durante el fin de semana en la ciudad.



Parejas danzoneras de diferentes partes del país disfrutaron la exhibición tanto como espectadores como bailarines, pues la pista se abrió para todos aquellos que quisieran ser parte del evento.



Además, como siempre pasa en este tipo de actividades en torno al baile, se contó con la presencia de parejas danzoneras que ya tienen una amplia trayectoria dancística, y que son conocidos no solo en su tierra, sino en donde quiera que se presentan por su amistosa relación, en este caso en particular con otros amantes del danzón.



El espectáculo musical comenzó al caer los últimos rayos de sol y duró poco más de hora y media, tiempo en la que se invitó a pasar al escenario a varias parejas, cada uno con su estilo particular tanto en los pasos de baile como en su vestimenta, pero todos con el mismo amor y pasión por el danzón, que los ha llevado a reunirse en tierras tan cercanas o lejanas como es la Muestra Nacional de Danzón que cada año organiza José Rodríguez Arzola.



Después de la exhibición, se le invitó a todos a seguir la fiesta en la tradicional callejoneada con la estudiantina y más tarde a reunirse en un conocido lugar de baile ubicado en el centro de la ciudad.