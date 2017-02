'Puede pedir hasta mi destitución': Ricardo Ortiz

IVONNE MANCERA | Irapuato, Gto. Publicada el

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez respondió que la regidora Sharon Orozco puede pedir hasta su destitución ante la solicitud de la priista de retirar del cargo al encargado del Taller Municipal, Fernando Pérez Torres.

Esto luego de que Orozco García manifestó su apoyo a la ex empleada del Taller, Adriana Calderón Ramírez, quien denunció ante el Ministerio Público a Pérez Torres de acoso sexual.

"En una opinión muy personal que tomo de la entrevista que yo sostuve con esta persona (Calderón) es que no hay más allá, solamente es debido a que fue despedida del Taller", comentó.

El Presidente Municipal señaló que la participación de la Oficial Mayor, Ana María Flores Bello no es considerada considerada como incorrecta, al permitirle a Pérez Torres invitar a la ex empleada a desayunar, como ella misma lo comentó.



"No quiero hacer más grande este asunto cuando siento que es un tema un poco de venganza", agregó Ortiz Gutiérrez.