La Liga Mx pretende acabar con las barras

EL UNIVERSAL Publicada el

Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx ha declarado la guerra abierta a los grupos de animación al manifestar que es su deseo desaparecer a estos de las tribunas de los estadios del futbol mexicano.



“Hemos tratado de apretar dentro de los límites que establecen los derechos humanos, y hemos venido modificando actitudes y disminuyendo los grupos de animación”, dijo el directivo.



“Desde la Liga no los vemos con buenos ojos. Buscaremos que los grupos de animación desaparezcan. Queremos que el futbol, los juegos, sea una reunión de amigos”.



Agregó que es hora de que la Ley contra la no violencia, promulgada el año anterior, “se cumple en forma federal, y no estatal. De qué sirve levantar un acta a un pseudo-aficionado, llevarlo al ministerio público, si llegando lo van a soltar en cuestión de horas, porque sólo es una falta administrativa. No negamos a que el futbol sea secuestrado por estos personajes”.