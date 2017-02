'Las Fieras se hicieron caprichosas': Martinoli

REDACCIÓN Publicada el

León pasa por su peor momento en el torneo y el comentarista, Christian Martinoli, opinó sobre el pésimo desempeño de la Fiera.

Para el polémico periodista, en León parece que se cansaron de ganar, viven de la renta y se volvieron caprichosos.

"Algo pasa adentro que varios se volvieron caprichosos o comodinos; quizás algunos se cansaron de ganar y ahora viven de la renta y del saberse poderosos cuando quieren, tanto de pies como de palabra", mencionó para su columna en Record.

También, Martinoli señaló lo que es evidente, en el vestuario mandan algunos jugadores y acusó la injusticia de estar 'echando' a sus entrenadores, como a Luis Fernando Tena.

"No se necesita ser un genio para entender que a este equipo, desde hace un par de semestres, lo manejan desde el vestuario los referentes y no los entrenadores en turno. No se vale que en el León de pronto quieran convertirse en una especie de ‘tumba técnicos’ por el simple antojo de algunos.", acusó.

Por último, el conductor aseguró que la Fiera necesita más jerarquía de la directiva.

"El tema es que alguien desde las alturas debe responder con jerarquía para evitar los vaivenes de este calibre que sonrojan a la propia historia del club, esa que muchos de los que hoy siguen también han escrito", finalizó.