Analiza Morena quitar sorteo de candidatos

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

El líder estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, informó que luego de la problemática con el diputado local, David Alejandro Landeros Contreras, el partido ajustará sus procesos de selección interna de candidatos y se deberá eliminar por completo el actual procedimiento que consiste en un sorteo, donde cualquiera puede obtener una candidatura.



“El caso del diputado Landeros, el cual aclaro que la dirigencia estatal de Morena lo desconoce, nos demuestra que tenemos que suprimir el método de la tómbola para seleccionar nuestros candidatos”, dijo.



Lamentó que el legislador estuviera más atento a atender sus situaciones personales, que las que atañen al partido.



Explicó que si bien, Morena es el único partido que tiene entre sus filas a obreros, campesinos, amas de casa y otros, el proceso parece no estar dando los resultados esperados.



“Todos lo que forman parte del partido tienen la opción de llegar a un cargo de elección, mediante la tómbola en la que participan todos”, afirmó.



Prieto Gallardo lamentó la falta de compromiso de algunos de los integrantes de Morena y reconoció la importancia de ajustar los mecanismos de selección de candidatos.



Tras explicar que el partido ha mostrado un avance sólido en los últimos tres años, al grado que es el instituto político con mayor crecimiento, apuntó que están listos para ir de lleno a la elección de 2018.



“El partido ha crecido y necesitamos representantes con verdadera vocación y compromiso y no sólo aquellos que vean por lo que les conviene. Debemos pensar en fortalecer al partido”, aseguró.El líder estatal de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, informó que luego de la problemática con el diputado local, David Alejandro Landeros Contreras, el partido ajustará sus procesos de selección interna de candidatos y se deberá eliminar por completo el actual procedimiento que consiste en un sorteo, donde cualquiera puede obtener una candidatura.



“El caso del diputado Landeros, el cual aclaro que la dirigencia estatal de Morena lo desconoce, nos demuestra que tenemos que suprimir el método de la tómbola para seleccionar nuestros candidatos”, dijo.



Lamentó que el legislador estuviera más atento a atender sus situaciones personales, que las que atañen al partido.



Explicó que si bien, Morena es el único partido que tiene entre sus filas a obreros, campesinos, amas de casa y otros, el proceso parece no estar dando los resultados esperados.



“Todos lo que forman parte del partido tienen la opción de llegar a un cargo de elección, mediante la tómbola en la que participan todos”, afirmó.



Prieto Gallardo lamentó la falta de compromiso de algunos de los integrantes de Morena y reconoció la importancia de ajustar los mecanismos de selección de candidatos.



Tras explicar que el partido ha mostrado un avance sólido en los últimos tres años, al grado que es el instituto político con mayor crecimiento, apuntó que están listos para ir de lleno a la elección de 2018.



“El partido ha crecido y necesitamos representantes con verdadera vocación y compromiso y no sólo aquellos que vean por lo que les conviene. Debemos pensar en fortalecer al partido”, aseguró.