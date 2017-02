Busca Municipio apoyar a migrantes deportados

JOSÉ ANTONIO CASTRO MURILLO Publicada el

Aunque 80% de los migrantes leoneses que permanecen en Estados Unidos podrían regresar a la zona urbana del municipio, el Gobierno local ha dispuesto que la Dirección de Desarrollo Rural sea la dependencia rectora de su plan de apoyo para deportados, para el cual no se prevé un incremento de recursos pese al posible crítico panorama.



Las autorizaciones para deportaciones masivas por parte del gobierno encabezado por el presidente Donald Trump ha puesto en alerta a las autoridades mexicanas de diferentes niveles; en el caso del Ayuntamiento leonés desde hace varias semanas se había mencionado que se prepara un plan emergente.



Estas acciones serán presentadas la próxima semana, pero hasta ahora no se prevé que se incremente el recurso de un millón 300 mil pesos que se había destinado para la Ventanilla de Atención al Migrante del Gobierno leonés, que regularmente se ha dedicado a gestión de trámites y documentación.



Rodolfo Alejandro Ponce Ávila, director de Desarrollo Rural del Municipio, indicó que se sabe que las deportaciones ya han resultado en casi 400 migrantes que arriban diariamente al país, sin que hasta ahora se conozcan casos de leoneses.



Enfatizó que se calcula que son casi un millón 300 mil guanajuateneses los que viven en el vecino país del norte y la mayor parte son leoneses, aunque no hay certeza de qué proporción.



“Eso nos lo va a arrojar lo mismo que vamos a ir trabajando”, señaló el funcionario.



Igualmente detalló que la información que se recabe se proporcionará al Instituto Municipal de Planeación (Implan), para crear un banco de datos que sirva en proyectos futuros.



El plan que dará a conocer el Ayuntamiento en próximos días tendrá tres acciones básicas que son: recibimiento, empleo y certificación de las habilidades.



“Con el recibimiento lo primero que tenemos que darles es una atención psicológica y emocional. Después, en la etapa de trabajo y empleo se dará el reconocimiento de talentos, porque la mayoría son mano de obra calificada; entonces hay que llevarlos en su oficio o profesión a la última etapa”, explicó Ponce.



“El último proceso es el de certificación y una bolsa de trabajo, y en esta tarea colaborará la Universidad Iberoamericana León”, añadió.



Otros organismos que participarán son: la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría (CNEC), con asesorías, y la Asociación Servicios Educativos del Bajío (Sebaj).



Al cuestionarle sobre la posibilidad de incrementar el presupuesto de apoyo para migrantes que se tenía aprobado en el gobierno local, Ponce Ávila indicó: “Nos estamos ajustado, por eso nos estamos juntando con diferentes asociaciones”.



Autoridades prevén mantener el mismo recurso pese a que el plan del Gobierno local incluye la creación de una página web y un call center para atender a los “paisanos”.



“La atención será para todos los que se acerquen y no sólo para los deportados leoneses”, aseguró.



En entrevista Ponce señaló que la mayor concentración de familias de migrantes está en las comunidades de Duarte, La Sandía, Loza de los Padres, Santa Ana del Conde, Los Ramírez, San Judas, Barretos y Rancho Nuevo La Luz.



Pero este dato choca con la información que tiene la Dirección de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento, pues su titular Daniel Campos Lango, mencionó que se conocía que el 80% de los migrantes leoneses son vecinos de zonas urbanas.



Además ni la Dirección de Desarrollo Social y Humano, ni la de Economía han sido avisadas de alguna aportación en recursos para este plan de apoyo a deportados.



Esto pese a que esta última dependencia también colaborará con la oferta de espacios laborales.



Hasta ahora empresas como Crocs o Teletech han manifestado su interés en contratar a los posibles repatriados.



“Hay planes y ofertas laborales que ya estamos analizando para amarrar”, finalizó Ponce.



