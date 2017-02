Denuncian opacidad en presa El Zapotillo

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE Publicada el

Grupos en contra de la construcción de la presa El Zapotillo señalaron que los acueductos de Jalisco no podrán cumplir con la expectativa de suministro, por lo que los guanajuatenses no se podrán ver beneficiados.

En rueda de prensa, el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Colectivo de Abogados, Acción Colectiva y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder) denunciaron que desde la construcción de El Zapotillo, el pueblo se ha visto afectado.

Los manifestantes dijeron que la zona donde se construye la presa está rodeada de "cerros que parecen coladera", por tal motivo, éstos no son aptos para llenar una presa con una cortina actual de casi 80 metros.

Aseguraron que la construcción de la presa está detenida desde hace tres años, debido a que el Gobierno de Guanajuato desea modificar el proyecto original.

En 2005 fue autorizada la cortina de 80 metros, con una inversión de 7 mil millones de pesos, pero ahora se quiere elevar 25 metros más para que quede de 105, con 20 mil millones de pesos en total.

Además, cuestionaron las declaraciones del diputado federal panista, Ricardo Sheffield Padilla.

El abogado Guadalupe Espinoza aseguró que Sheffield declaró que Temacapulín tenía 17 habitantes, cuando el pueblo tiene cerca de 500.

"En entrevista que dio Sheffield, dijo que el Río Verde desemboca en el Lago de Chapala, no es cierto, desemboca en el Río Santiago".

Añadió que la altura exacta de la cortina es de 79.70 metros y no de 80 como lo dijo el ex Alcalde leonés.

María de Jesús García, representante del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, dijo que su pueblo (Temacapulín) se está viendo afectado por el "capricho" de concluir la presa El Zapotillo.

"Están haciendo lo mismo que Trump, que este señor loco, nos quieren sacar de nuestro lugar de origen, que se traigan el agua, pero que no nos perjudiquen", opinó.

Está obra suspendida

Gustavo Lozano, de Acción Colectiva, hizo una serie de preguntas al Gobierno de Guanajuato.

"¿Por qué no se dice que la presa El Zapotillo no está realmente concluida, pues está suspendida por la controversia constitucional 93/2012, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó que la cortina de la presa no debería rebasar los 80 metros de altura?", fue uno de los cuestionamientos.

También informó que el Municipio de Cañada de Obregón declaró que no dará el uso de suelo para el acueducto y pedirá que se respeten los derechos humanos de los habitantes de las comunidades afectadas de Jalisco y León.

Cuestiona consejo

Asimismo, cuestionó la conformación del Consejo Directivo de SAPAL.

"Canacintra, Cicur, Ciceg, Apimex, Canaco Servytur, Cmic, Coparmex, Cicl, Canadevi, Ammje, Antaac, Imef, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, tres representantes del ayuntamiento, la CTM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), representan el Consejo. ¿Y la representación de los usuarios domésticos?", preguntó.