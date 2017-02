Piden quitar ambulantes de Zona Piel

ANDREA MURILLO Publicada el

La Dirección de Comercio y Consumo Municipal no ha podido con los comerciantes ambulantes, quienes a la fecha venden sus productos sobre el bulevar Hilario Medina, en la Zona Piel.

El año pasado, los inspectores de Comercio trataron de hacer "limpia" en el lugar, pero el gusto les duró sólo dos días, porque los ambulantes regresaron a trabajar.

"Tenemos derecho a trabajar, no es nuestro problema que se nieguen a darnos permiso; nos quieren dar permiso de vender en calles escondidas, en donde no pasa ni un alma", señaló Alma Ramírez, comerciante semifija.

Los locatarios comentaron que este año los supervisores han sido tolerantes, pues los dejan trabajar, pero sin que bajen el producto al suelo para no molestar el paso de los compradores.

"La limpia no ha servido, porque tenemos servidores adentro de la Dirección que no saben sobre los artículos del comerciante", dijo Marco Iván Macías, vendedor.

"Yo que tengo permiso, me querían quitar el viernes. Por más que les enseñaba mi cédula y permiso querían desalojarme a la fuerza, pero no me dejé porque estoy en orden", añadió.

Ayer sólo 15 ambulantes vendían bolsas, zapatos, peluches y suelas sobre el bulevar Hilario Medina, entre las calles La Luz y Españita.

"Se han puesto pocos porque casi no hay ventas, pero espérate a que entre Semana Santa y verás la estampida", señaló Juana Molina.

Incluso, en temporadas altas, los locatarios salen al bulevar a ofrecer su mercancía para atraer a la clientela.