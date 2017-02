Propone PAN cruzada contra adicciones

VANIA JARAMILLO Publicada el

Sin partidismos y críticas, el presidente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano invitó a formar una cruzada contra las adicciones.



Pidió que la ciudadanía, niveles de gobierno y partidos políticos se unan en la prevención sobre todo con los jóvenes.



“Hemos visto que en son pocas en donde se realizan campañas de conscientización sobre todo con los jóvenes o en algunas universidades.



Cuando alguien es sorprendido o capturado delinquiendo se ha detectado que más del 40% de los delincuentes están bajo la influencia de alguna droga es un porcentaje muy alto”, informó Ling Altamirano ayer en rueda de prensa.



Mencionó que 8 de cada 10 personas que consumieron algún tipo de drogas no tienen la información necesaria y lo hacen sin conocimiento de que les hará daño.



“Incluso en los centro de integración juvenil es porque nadie les informó, nadie les previno y se les hizo fácil y el tema es empezar nuevamente a emprender una cruzada, una campaña en relación con el consumo de las drogas.



Es pedirle a la sociedad que cerremos filas en donde todos nos pongamos a trabajar en relación a la prevención de las drogas”, añadió el dirigente.



Aunque no detalló cómo o cuándo se realizaría la campaña, mencionó que éste es un primer acercamiento para poner a disposición los médicos y psicólogos con los que cuenta Acción Nacional.Sin partidismos y críticas, el presidente del PAN en León, Alfredo Ling Altamirano invitó a formar una cruzada contra las adicciones.



Pidió que la ciudadanía, niveles de gobierno y partidos políticos se unan en la prevención sobre todo con los jóvenes.



“Hemos visto que en son pocas en donde se realizan campañas de conscientización sobre todo con los jóvenes o en algunas universidades.



Cuando alguien es sorprendido o capturado delinquiendo se ha detectado que más del 40% de los delincuentes están bajo la influencia de alguna droga es un porcentaje muy alto”, informó Ling Altamirano ayer en rueda de prensa.



Mencionó que 8 de cada 10 personas que consumieron algún tipo de drogas no tienen la información necesaria y lo hacen sin conocimiento de que les hará daño.



“Incluso en los centro de integración juvenil es porque nadie les informó, nadie les previno y se les hizo fácil y el tema es empezar nuevamente a emprender una cruzada, una campaña en relación con el consumo de las drogas.



Es pedirle a la sociedad que cerremos filas en donde todos nos pongamos a trabajar en relación a la prevención de las drogas”, añadió el dirigente.



Aunque no detalló cómo o cuándo se realizaría la campaña, mencionó que éste es un primer acercamiento para poner a disposición los médicos y psicólogos con los que cuenta Acción Nacional.