Tiene parador museos, hostal... y pocas visitas

El Paradero Turístico Sangre de Cristo, es un punto turístico inaugurado el 25 de julio del 2015 con una inversión cercana a los 70 millones de pesos y está a unos ocho kilómetros de Cristo Rey, pero pocas personas lo saben.



Se construyeron modernas instalaciones y hay tres museos con temas representativos de Guanajuato como la ‘Minería’, las ‘Catrinas’ y las ‘Momias Viajeras’, además de contar con exposiciones con objetos originales desde 1945, pero hay pocos asistentes.



En la entrada de las instalaciones, hay un salón de usos múltiples que es utilizado principalmente para reuniones o comidas privadas.



En los caminos que rodean en la Sierra de Guanajuato solo hay dos anuncios viales que informan a los turistas de la existencia del paredero.



Hay dos caminos para llegar al paradero. Uno es por la carretera Silao – Guanajuato y el segundo por el camino de Silao a San Felipe, pero hay poca señalización.



El paradero es parte de la ruta de los Pueblos Mineros. Se encuentra en el camino entre Cristo Rey y Valenciana.



En cada camino que lleva al paradero hay un anuncio que guía a Cristo Rey y otros cinco que informan de los museos, pero no hacen referencia al paredero.



Turistas entrevistados por a.m. dijeron que han elegido el paradero como una ruta turística para mostrarla a sus familiares o amistades que los visitan de otros Estados.



Coincidieron que es un lugar interesante, de ambiente familiar, tranquilo y bonito.



“Hace falta mucho turismo y desde hace un año esto ha estado igual”, dijo Sergio Pérez uno de los visitantes del paradero.



La Secretaría de Turismo Federal y Estatal están a cargo del recinto, aunque el terreno de ocho hectáreas fue donado por la inmobiliaria Lintel.



La inversión comprendió la infraestructura, museografía y diversas áreas de atención al turismo.



Rubí Ramírez, trabajadora del paradero, indicó que en temporada vacacional hay más flujo de gente por lo que en esas fechas abren todos los días.



En el paradero además de los museos que tienen un costo que puede ser de hasta 57 pesos, hay varias actividades para los visitantes. Hay un hostal y un área de comida, se dan paseos a caballo y en cuatrimoto, y un recorrido nocturno por el museo de las ‘Momias Viajeras’.



También hay tres galerías, una de dulces típicos de la región, otra de juguetes tradicionales elaborados por artesanos guanajuatenses y la última de vinos.



El hostal tiene cuatro cuartos con 18 camas cada uno, los baños son compartidos con regaderas con agua caliente y un locker para que los turistas que duerman en el hostal guarden sus pertenencias.



Todo visitante tiene la oportunidad de quedarse a dormir en el hostal que está a cargo de la iglesia de Cristo Rey y hay un costo por persona de 100 pesos la noche.



En el área de comida actualmente solo están ocupados tres de los 11 locales que hay en el lugar.



“Los locales se han ido desocupando por que las ventas están muy bajas. Yo tengo como un año aquí y siempre ha sido con ventas bajas, hay días donde no vendemos nada y no sale ni para los gastos”, contó Guadalupe García, una comerciante de quesadillas.



A quienes atienden las cocinas, por lo general habitantes de la zona, no se les cobran renta por los locales y el agua, luz y gas corre por cuenta del paradero.

Museo de Minería



Cuentan cómo surge la minería desde el año 1950 y da al visitante un recorrido de simulación sobre la extracción de plata y oro, además hay juegos interactivos para todas las edades y una exhibición de herramientas originales utilizadas en dicho oficio hace más de 65 años.

Museo de las momias viajeras



Son 36 momias viajeras las expuestas. Cada una de las momias tiene características particulares que las hacen diferente al resto. Uno de los cuerpos se distingue por vestir ropa de principios del siglo XX y se le conoce como “la mujer del camisón”.

Museo de catrinas



Se muestra la historia de las catrinas, las instalaciones están decoradas con atuendos y al fondo hay un gran altar de muertos con todos los objetos representativos. Este es modificado principalmente en noviembre debido al día de muertos.