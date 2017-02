Viven con temor en Real Providencia

CARMEN TORRES Publicada el

Tras año y medio de aparente tranquilidad, los vecinos de la colonia Real Providencia vuelven a sentir miedo por la delincuencia.

Y es que el lunes pasado ladrones que se hicieron pasar por policías sometieron a una mujer en su casa para robarle.

Habitantes aseguran tener preocupación de que reinicie la ola criminal en la zona.

Y es que una serie de robos, asaltos y violencia golpeó a la colonia y dejó a los habitantes con sed de venganza; incluso llegaron a atrapar a un par de ladrones, a quienes amenazaron con lincharlos, pero los operativos de la Policía Municipal aligeraron la situación.

"La situación es preocupante; ya se habían calmado y otra vez nos enteramos de un robo. Pero lo más preocupante es la forma cómo operaron para asaltar a la señora", comentó Daniela Muñoz, ama de casa.

Ante la grave situación, los habitantes han decidido volver a unirse para estar al pendiente y cuidarse mutuamente.

"Queremos que quede claro, no vamos a pasar por lo mismo de hace un año, vamos a protegernos y hacer lo necesario para protegernos. Lo que pasó es un hecho que nos dejó ‘helados’ porque no nos pareció nada el hecho de que hayan encañonado a la señora teniendo una criatura en brazos", dijo Juan Elías García, miembro del comité de colonos.

"Si tenemos que volver a lo que teníamos previsto antes de que entrara la Policía hace dos años (posibles linchamientos), no tenemos problema, aquí ya estamos cansados; teníamos calma, paz, estábamos tranquilos y sentíamos que por fin habíamos entrado a cierta paz. Un suceso como el del lunes no vuelve a pasar, no lo vamos a permitir", añadió.

Algunos vecinos se dijeron muy inquietos por la situación, pues estaban con mucha tranquilidad hasta que supieron lo del nuevo atraco.

"Para nosotros fue una sorpresa, porque los robos disminuyeron muchísimo. En dos años se escucharon solamente dos robos y fueron incompletos gracias a la intervención de los vecinos, y claro, a la pronta acción de la Policía.

"Pero ahora creemos que definitivamente debemos reorganizarnos, porque meterse con una bebé es bastante injusto, pero para eso estamos nosotros. No volverá a pasar, no lo permitiremos", dijo Gerardo Márquez, otro vecino inconforme.

Varios locatarios ya se organizan para vigilar las calles ante la presencia de posibles sospechosos.

"Si nos unimos no nos podrán afectar más; ya nos agarraron de sus puerquitos y están muy equivocados", aseveró Martha Rodríguez, comerciante de ropa.