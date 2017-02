Morena designa a sus 212 candidatos a ediles en Veracruz

EL UNIVERSAL | VERACRUZ, Ver. Publicada el

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Veracruz, la segunda fuerza electoral, logró designar a sus 212 candidatos a las presidencias municipales que estarán en disputa el 4 de junio.



El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que del total de sus candidatos, el 30 por ciento son externos y el 70 restante son militantes que les garantizan triunfos.



“Lo que podría decir es que hay una pluralidad que representa al estado de Veracruz, no sólo en el tema de género, sino que hay empresarios, ciudadanos, ambientalistas, investigadores académicos, campesinos, pueblos originarios, jóvenes, músicos, poetas y demás… una representación de gente honesta”, afirmó.



En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder morenista explicó que se cuidó muy bien que en esa apertura de Morena no se colaran personas de otros partidos que no eran bien vistas por la sociedad veracruzana.



“Creo que algunas preocupaciones que se dimensionaron excesivamente por algunos medios que nos achacaban que en esta apertura iban a entrar personajes no deseados, pero la Comisión Nacional de Elecciones tuvo la prudencia de no permitir esos registros, una decena de ellos que no pasaron los filtros de Morena”, agregó.



Los partidos políticos y los ciudadanos aún no se reponen de las heridas de la pasada elección de gobernador de Veracruz, cuando tienen enfrente comicios para elegir a mil 54 hombres y mujeres como presidentes municipales, síndicos y regidores.



Con tres partidos hegemónicos (PAN, Morena y PRI), los más de cinco millones y medio de electores enfrentarán nuevamente las urnas el 4 de junio para elegir a 212 alcaldes, 212 síndicos y 630 regidores por un periodo de cuatro años.



Huerta Ladrón de Guevara manifestó que a pesar del registro de diversos personajes en Orizaba, Córdoba y Xalapa, lograron sacar a gente externa o militantes con buena reputación y honestos.



Rechazó que Morena haya tenido cercanía con el ex gobernador y hoy prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa, y atribuyó esos rumores a “la propaganda de la moronga azul”.



“Es parte de la propaganda de la moronga azul, lo sembró Fidel Herrera y lo continuó quien está en el poder”, agregó.



Uno de los factores distintos que se enfrentarán en los comicios es la irrupción como segunda fuerza electoral del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que pasó de obtener en 2015 un total de 300 mil votos a más de 800 mil en la elección de gobernador del año pasado.



De manera personal, consideró que deberían haber abierto sus candidaturas a más ciudadanos, pues sólo el 30 por ciento fue para ellos, pero recordó que tienen candidaturas externas en grandes ciudades como Xalapa, Córdoba, Orizaba y Coatzacoalcos.



Precisó que una vez que la Comisión Nacional avaló los registros de los 212 candidatos, se notificará de su decisión a las Asambleas Municipales.



“La elección fue una evaluación conforme a la convocatoria y se escuchan muchas fuentes de información, se revisa documentación y registro y ha sido debate muy largo a partir de la convocatoria”, subrayó.



Al mismo tiempo, precisó que a más tardar en abril, en esas Asambleas Municipales se elegirá a los candidatos a regidores, cuyos aspirantes serán colocados en tómbolas (mitad hombres y mitad mujeres) y de ahí saldrán los electos.