Suprema Corte analiza controversia contra Ley Atenco

EL UNIVERSAL Publicada el

Los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron el análisis de la controversia constitucional contra la llamada Ley Atenco. Durante la sesión de este lunes 27 de febrero, el ministro ponente, Alberto Pérez Dayán, expuso a sus compañeros el proyecto que realizó con el que prevé anular el uso de armas para neutralizar manifestaciones, establecido en la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el Estado de México.



Durante su participación Pérez Dayán indicó que la ley fue impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos local, quienes impugnaron los artículos relacionados con la violación a los principios de necesidad absoluta y de última razón para el uso de la fuerza pública.



También refirió que la mayoría de los integrantes del Congreso del estado impugnaron toda la ley, pues manifestaron que lo hacían para poner a consideración de los ministros las manifestaciones emitidas por diversas organizaciones sociales.



En ese sentido, el ministro Pérez Dayán propuso desechar la petición formulada por el Congreso local debido a que, al tratarse de una mayoría, podían proponer modificaciones al cuerpo normativo sin necesidad de acudir a la Corte para que resuelva.



Sin embargo, los ministros José Ramón Cossío Díaz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea no coincidieron con el ministro ponente al considerar que la Corte, en su carácter de Máximo Tribunal del país, no puede pasar por alto la necesidad de pronunciarse formalmente sobre un asunto sometido a su consideración y dejarlo sólo en una cuestión de opinión.



“Basta que haya un escrito en el que se impugna una determinada ley, en el que se identifican los preceptos y se dan argumentos para que, por esta circunstancia, se tenga que necesariamente admitir a trámite la acción de inconstitucionalidad”, puntualizó Zaldívar.



Los ministros no se pronunciaron con relación al fondo del asunto, por lo que el jueves próximo continuarán con el análisis de los puntos impugnados de la Ley Atenco.