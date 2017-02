Adolescentes de EEUU, desilusionados por situación política

AP Publicada el

La mayoría de los adolescentes en Estados Unidos se sienten tan desilusionados y pesimistas ante las divisiones del país como sus padres, pero a diferencia de ellos no son tan susceptibles a perder las esperanzas, reveló una encuesta.

Ocho que cada 10 cree que el país está dividido en cuanto a sus valores fundamentales y seis de cada 10 cree que el país va en dirección equivocada, según la encuesta realizada entre jóvenes de entre 13 y 17 años de edad por The Associated Press y la firma NORC Center for Public Affairs Research (Centro NORC para Investigación de Asuntos Públicos).

Nyles Adams, un joven de 14 años de la ciudad de Nueva York, estaba en kindergarten cuando Barack Obama se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos. Adams, nieto de inmigrantes trinitarios, recuerda ver la juramentación por televisión y haber conversado con su madre sobre la importancia que ello tenía para su familia, como negros y como inmigrantes.

Ahora que Donald Trump es presidente, cree que los mejores momentos de Estados Unidos ya pasaron y que el país estará en una peor situación dentro de 40 años. Sin embargo al igual que el 57% de sus compañeros, se encuentra optimista sobre la posibilidad de prosperar en el país.

"A veces me desilusiono, pero trato de no pensar mucho en ello porque me veo a mí mismo como alguien que a pesar de todos los desafíos, voy a triunfar", comentó.

Aunque las proporciones varían por raza, el 56% de todos los adolescentes encuestados creen que los mejores días para Estados Unidos están por venir, comparado con 52% de adultos encuestados por AP-NORC en junio de 2016 que dijeron que la mejor época para Estados Unidos ya pasó.

Sin embargo, al igual que con los adultos, hay diversas discrepancias entre los adolescentes.

Apenas una cuarta parte dice que tiene mucho en común con gente que tiene otros puntos de vista políticos. Tres de cada cuatro ya tienen un partido de su preferencia: el 29% demócrata, el 23% republicano y el 24% independiente u otro partido. Menos de una tercera parte de tiene una buena imagen del presidente Trump, pero solo un poco más tiene una buena imagen de Hillary Clinton.

Elijah Arredondo, de ascendencia mexicana y quien vive en La Habra, California, estaba descontenta con ambos candidatos en las elecciones pasadas pero ahora teme lo que va a pasar bajo una presidencia de Trump.

La madre de Arredondo se benefició de la reforma del sistema de salud que promulgó el presidente Obama y que ahora Trump ha prometido derogar.

"Creo que cualquier persona puede conseguir el sueño americano, pero para ciertas personas es más difícil y estos programas les ayudan", expresó.