Batea a Trump padre de soldado abatido

EL PAÍS | Jan Martínez Ahrens. Washington Publicada el

El ansia de gloria de Donald Trump tiene una cruz a su espalda. Y él lo sabe. El padre del primer soldado caído durante su mandato rechazó estar con el presidente de EU en la ceremonia de recepción de los restos mortales.

En un amargo capítulo que el progenitor desveló a los medios, la familia del combatiente hizo saber en la base aérea de Dover, adonde llegaría el ataúd y se encaminaría Trump, su negativa a verlo en el acto privado.

“No quiero encontrarme con el Presidente; mi consciencia no me dejaría hablarle”, comunicó el padre, un exmilitar, al capellán castrense.

El Presidente aceptó sus deseos y se limitó a mostrar sus respetos a otros familiares en una habitación distinta.

William Owens, de 36 años y con tres hijos, fue el primer soldado de EU muerto en combate en la era Trump.

Oficial de los comandos de élite de la Marina, los temidos SEAL, cayó en suelo yemení el 27 de enero, en el ataque a una base de Al Qaeda en la Península Arábiga (AQPA).

En el operativo fallecieron 16 civiles y 14 supuestos terroristas. La Casa Blanca presentó la acción como un éxito y destacó la “importante información de inteligencia” incautada a los terroristas.

Se dudó de esta versión desde el primer momento. Trump dio la orden cuando apenas llevaba una semana en el cargo, y muchos críticos consideraron que buscaba mostrar músculo a los islamistas radicales.

“La acción se llevó a cabo sin los suficientes datos, apoyo de tierra o preparativos de respaldo. Fue un ejemplo de lo que no debe hacerse”, señaló la ONG International Crisis Group (ICG).

“¿Por qué tuvieron que poner en marcha esta estúpida misión, cuando no llevaban ni una semana de gobierno? ¿Por qué? Durante dos años no pisaron el suelo en Yemen porque no había ningún objetivo más valioso que una vida de un estadounidense. Y ahora, de repente, teníamos que hacer esta exhibición”, dijo el padre, veterano y expolicía de Fort Lauderdale.

La Casa Blanca evitó la polémica. “No puedo ni imaginarme lo que debe pasar el padre. Su hijo es un héroe y estaremos siempre en deuda con él”, dijo una portavoz.

La contestación no basta a la familia. El padre anunció que pedirá abrir una investigación. No está dispuesto a olvidar.