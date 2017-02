Desestiman demanda ligada a corrupción de Wal-Mart en México

AP Publicada el

Una jueza desestimó una demanda legal que acusaba a las operaciones de Wal-Mart en México de engañar a los accionistas durante un presunto esquema de sobornos.

La jueza federal en Nueva York rechazó el lunes las afirmaciones de los accionistas de que ex ejecutivos de Wal-Mart sabían sobre las acusaciones de soborno o estaban obligados a saberlo. La jueza federal de distrito Katherine Polk Failla subrayó que Wal-Mart no podría ser responsable por los actos de ex empleados.

Esta y otras demandas surgieron a raíz de las acusaciones en 2012 de que la unidad mexicana de Wal-Mart pagó millones de dólares en sobornos para acelerar los permisos de construcción y obtener otros favores. Las acusaciones causaron investigaciones de autoridades federales en Estados Unidos y México, y una revisión de conformidad a las normas anticorrupción a nivel mundial de parte de Wal-Mart, con sede en Bentonville, Arkansas.

El vocero de la compañía, Randy Hargrove, dijo que Wal-Mart agradece la prudente consideración de la corte y que la empresa está satisfecha con la decisión de desestimar las acusaciones.