Consumo excesivo de omeprazol causa afectaciones en la salud

¿Para que sirve el Omeprazol?



Ayuda a disminuir el ácido que el estómago produce y sus efectos se empiezan a reflejar dentro de las 2 horas.



El omeprazol es consumido para las afectaciones de acidez estomacal pero según Ricote, no se debe ingerir de forma puntual para el alivio inmediato de esos síntomas, pues se necesita un tratamiento continuado para obtener todos los beneficios del fármaco, expresó para Abc Sociedad.



Las consecuencias por consumir este medicamento varían entre infecciones digestivas: el aumento del ph gástrico puede favorecer la colonización del tubo digestivo por patógenos, como la salmonella, y producir diarrea grave, así como un déficit en la absorción de algunas vitaminas como la B12.



La coordinadora del Grupo de Trabajo Digestivo de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) es la encargada de realizar estudios y mediciones de campo con la finalidad de llegar dichos resultados.



Como dato numérico el omeprazol es el medicamento con más utilización (6.2 % envases sobre el total de medicamentos) y el coste del tratamiento al día es de 0.1 euros, según datos del Informe Anual del Sistema Nacional de Salud (SNS) 2015.



Su venta a través de receta médica del SNS se ha mantenido mostrando pequeñas variaciones por año. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, en 2013 se registran 54,369,414 envases vendidos, frente a los 53,562,647 de 2014 y los 52,300,620 de 2015. Del pasado año solo se dispone de datos de enero a septiembre (38,293,650 envases), por lo que no es posible hacer una comparativa, aunque nada indica que no se vaya a seguir la tendencia de años anteriores.