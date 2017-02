Muere Juan Mireles, fundador del Periódico AM Celaya

REDACCIÓN Publicada el

La mañana del domingo pasado, murió Juan Mireles Calderón, uno de los fundadores del Periódico AM de Celaya.



Mireles fue además un reconocido periodista potosino, subdirector fundador del diario El Pulso, de San Luis Potosí, y colaborador en otros impresos de distintos estados de la República.



Gabriel Martínez, primer jefe de redacción de AM Celaya, recordó que él y Juan Mireles llegaron de San Luis Potosí a Celaya en 1978, invitados por el dueño del diario, Ernesto Hernández Orozco y por el director de AM en esa época, Miguel Barragán Torroella, para crear un periódico en esta ciudad.



"Nosotros dos nos dimos a la tarea de detectar, entrevistar y contratar al elenco editorial cuyo perfil encajaba en el plan, y fue bastante duro entrar en una sociedad como la celayense de ese entonces", relató Gabriel Martínez vía Facebook.



Según el diario El Pulso, a los 75 años, Juan Mireles Calderón murió la mañana del domingo pasado, a consecuencia de los problemas cardiacos que padecía, y fue sepultado en su natal San Luis Potosí.