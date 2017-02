Actriz mexicana supo antes que nadie del error en los Oscar

AGENCIAS Publicada el

Segundos antes de que la Academia de cine de Hollywood viviese el momento más incómodo de su historia, la actriz Salma Hayek ya sabía que algo estaba mal.

Alguien en el backstage se dio cuenta rápidamente de que los presentadores del premio habían cogido un sobre equivocado, lo que hizo que el equipo de Moonlight recogiese el galardón en un completo estado de shock.

"En realidad escuché al regidor diciendo 'No, no, no, esa no es la película'. Y por eso me enteré antes de lo que había pasado", contó la actriz a Entertainment Tonight. "Pensé, '¿Qué van a hacer ahora?' Y luego lo vi en el escenario. Y luego dije. 'Oh, dios mío, lo van a decir".

"En realidad lo vi antes que todo el mundo, fue un poco raro pero emocionante; y me alegro de que al menos dos películas se subiesen al escenario y fuesen aplaudidas", finalizó.

Información de The Huffington Post