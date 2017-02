Posa Emma Watson ¡sin sostén!

EL UNIVERSAL Publicada el

La actriz británica Emma Watson protagonizó una sesión fotográfica en la que accedió a posar sin sostén.



No se trata de una fotografía “topless”, sino de una imagen cuidada en la que Emma luce un chal blanco.



Fue retratada por el fotógrafo Tim Walker.



La joven de 26 años, quien está por estrenar la versión live-action de “La Bella y la Bestia”, es la figura del número de marzo de “Vanity Fair”.



Comentó a la publicación que no le importa si gana un Oscar, pues le interesa decir algo importante con sus películas.



La actriz de la saga “Harry Potter” comentó que no suele poner fotos sensuales en redes porque desea mantener clara la división entre su vida privada y pública.