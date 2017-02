Salma utilizó joya de Maximiliano en los Oscar

EL UNIVERSAL Publicada el

Como año con año, las celebridades deslumbran a su paso por la alfombra roja luciendo sus mejores galas. La más reciente edición de los Oscar no fue la excepción y en ella la mexicana Salma Hayek acaparó todos los reflectores gracias a las piezas de joyería vintage que portó en esta ocasión.



Acompañando un espectacular vestido de encaje negro bajo la firma de Alexander McQueen, Salma complementó su look con un anillo que perteneció al emperador Maximiliano de Habsburgo, una diadema del siglo XlX y un par de aretes de candelabro con diamantes.



El anillo está conformado por un gran diamante en el centro y rodeado por, aún más, diamantes, sobre el cual, la actriz de 50 años dijo “es un anillo que perteneció a Maximiliano. Era el botón de uno de sus trajes y ahora lo trae una mexicana”.



La diadema -con formas de hojas de laurel y diamantes incrustados- está diseñada por la casa joyera Fred Leighton, al igual que los aretes de candelabro con diamantes que lució Salma.



Además, la actriz acompañó su look de un maquillaje natural que la hizo lucir espectacular.