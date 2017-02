Delega municipio su seguridad a capitalinos

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Ante el incremento de conductas consideradas como delictivas en las calles, callejones, barrios y colonias populares de la ciudad, la Dirección General de Seguridad Ciudadana puso en marcha la campaña “Camino Seguro”, con el que busca prevenir que los ciudadanos sean víctimas de la delincuencia.



Con “Camino seguro” dado a conocer por correo eléctrónico, la DGSC espera contribuir a la prevención de robos y asaltos a mano armada, a casa habitación y otros delitos que con frecuencia enfrentan los residentes de la Capital del Estado.



Que ciudadanos se cuiden solos



Entre las medidas de esta campaña destacan las recomendaciones hechas a los ciudadanos que son: No caminar por calles oscuras, ni mostrar joyas ostentosas, además de no conversar con extraños y cambiar con frecuencia rutas y recorridos para llegar a hogares, empleos y centros de estudio.



También se pide no caminar por lotes baldíos, evitar distraerse con el teléfono celular, caminar siempre acompañado y nunca sólo y no portar altas cantidades de dinero en efectivo.



Presume logros



También en el comunicado la Policía Preventiva señala que logró la detención de 27 personas que atracaban a transeúntes, durante el último trimestre de 2016.



Además de que en las últimas semanas se ha incrementado la presencia de uniformados, para continuar inhibiendo este delito, según informaron las autoridades.