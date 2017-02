Permiten tránsitos a automovilistas 'subirse' a banquetas

JESÚS ROMERO Publicada el

Vecinos de la Cañada expresaron su molestia porque los agentes de tránsito, solapan a quienes estacionan sus carros sobre las banquetas.



La queja



Daniel Bueno Gámez es de los vecinos afectados por esta violación al Reglamento Municipal de Tránsito, ya que al estacionar los conductores sus carros en las banquetas obstruyen las cocheras de los vecinos, dificultando las maniobras para sacar sus vehículos.



“Se adueñan conductores de banquetas para estacionar sus automóviles particulares, aún habiendo discos de Presidencia Municipal pero no se respetan, ya que indica que en estos espacios está prohibido estacionar los carros”, comentó.



Así que cuando hay coches mal estacionados, los vecinos tienen que estar haciendo ‘malabares’ para sacar sus automóviles.



Una molestia constante



La cochera de Daniel Bueno es para varios vehículos, así que los carros de su propiedad están bien resguardados, permitiendo el paso libre a los peatones y a otros conductores.



Este vecino comentó que ya hizo el reporte al titular de Seguridad Ciudadana, Christian Ortiz Muñiz, sobre esta situación pero desafortunadamente no ha rcibido una respuesta favorable, lo que le hace pensar que ‘leyes en el municipio no valen’, pues al día son varios los automovilistas que se ‘brincan’ el Reglamento de Tránsito Municipal y se estacionan donde se les antoja.