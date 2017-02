Prevén vender predio San Luis

IVONNE MANCERA Publicada el

Desde 2010, el Instituto Municipal de Vivienda de Irapuato (Imuvi) adquirió el predio San Luis, de 40 hectáreas, que durante todos estos años no ha servido para construir viviendas y por el cual el organismo descentralizado se endeudó con más de 12 millones de pesos.



Para 2016, el Instituto, dirigido por Gabriel Alcántara Soria, tuvo una oferta para comprar este predio en 39 millones de pesos, de los cuales recibió alrededor de 2.5 millones del particular interesado, sin que se pudiera concretar la firma del convenio y la venta del predio.



Alcántara Soria señaló que se reembolsó el dinero del particular, por lo que ahora quieren solicitar al Ayuntamiento, que se pueda desafectar el predio que no ha podido ser vendido desde hace poco más de 5 años.