Messi y Neymar no podrían jugar hipotética final de Champions

Si el Barcelona logra revertir el 4-0 ante PSG y después de ello logra avanzar a la final, los jugadores clave del equipo culé, el argentino Lionel Messi y el brasileño Neymar, se perderían el partido por el Brexit.

Ante dicha situación, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, explicó que jugadores que tienen un proceso en curso no pueden entrar a territorio británico, y ambos jugadores de Barcelona enfrentan una investigación.

“Neymar y Messi tienen ambos procedimientos abiertos. Este año, la final de Champions (League) es en Cardiff (Gales). Imaginen si no les dejaran entrar ahí. Sería un grave problema para nosotros si los jugadores de Inglaterra pueden viajar a cualquier lado pero los de otros equipos no puede ir allí. Con el libre movimiento en Europa, es mucho mejor”, señaló Ceferin en entrevista para The New York Times.

Agregó que si el Brexit sigue, también lo hará el futbol, ya que antes de él existía y recalcó la importancia del libre tránsito en Europa.

Así mismo habló del caso de Aurier, del PSG, a quien no le fue permitido la entrada a Gran Bretaña.

Los jugadores del Barcelona enfrentan investigación por presunto fraude fiscal y pese a que Messi declaró ante Hacienda, continúa el caso.

Barcelona enfrentará a PSG en el estadio Camp Nou el próximo 8 de marzo y tiene que dar la vuelta al marcador de 4-0 para poder acceder a cuartos de final.

La final de Champions League será el próximo 3 de junio en el Estadio Nacional de Gales en Cardiff.