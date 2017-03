Viven tradición de explotar pólvora con marros

JONATHAN JUÁREZ | CELAYA Publicada el

En San Juan de la Vega la afición por participar en el ritual de los marros es algo que muchos jóvenes han heredado de sus familiares de pasadas generaciones.

Tal es el caso de Luis Juárez, quien desde sus 15 años le surgió el gusto por la utilización de petardos en la celebración religiosa.

Fueron sus familiares quienes le inculcaros tal afición y ahora lo hace más por gusto que por tradición.

Asegura que se sabe cuidar muy bien que y en los siete años que tiene de experiencia no ha sufrido alguna lesión.

"Llevo siete años practicando esto, ahorita tengo 22 años. Desde niño mis tíos lo hacían y me empezó a gustar", comentó.

"No sé, desde niño me empezó a gustar porque mis tíos lo hacían por costumbre. Sí, algunas veces (lo detiene el riesgo a lesionarse), pero uno mismo se cuida y no tiene que pasar por algo malo", añadió.

Luis mencionó que se ha salvado de lesiones, por lo que seguirá en lo mismo, pues aunque su prioridad es la afición, no deja de lado la tradición.

"Nunca me ha pasado nada, sólo una vez tuve una cortada y nada más. Siempre he sido muy cuidadoso con lo que pueda pasar en cuanto a lesiones", aseguró.

"Para mí esto es una tradición del pueblo. Muchos lo hacen porque el santo les hace un milagro, pero yo lo hago más por gusto", aceptó.

Opacan la festividad

La tradición de las festividades de San Juanito, en San Juan de la Vega, se ha ido apagando con el tiempo.

Según vecinos el ritual religioso que movía esta celebración se convirtió en desorden.

Así lo demuestran las medidas de precaución que las autoridades envían al sitio que reúne a cientos de personas: alrededor de 200 elementos y 50 vehículos de Seguridad Pública y Rescate.

Al mediodía de ayer los lesionados comenzaron a llenar las ambulancias ante la mirada de los testigos, a quienes eso ya les resulta habitual.

Angelina García, habitantes de la comunidad, dijo que la tradición tiene más de 450 años pero que se ha deteriorado por falta de orden.

"Ya ahora para la juventud es más el desorden. Antes era igual, pero había más respeto. Antes nos formábamos para que repartieran los explosivos", lamentó.

Atrae festejo los reflectores internacionales

Los festejos del carnaval de San Juanito, en la comunidad de San Juan de la Vega, atraen las miradas de la prensa internacional.

Desde Londres, Inglaterra, reporteros de la cadena BBC llegaron a Celaya para ser testigos del evento que sorprende a propios y extraños.

"Vine desde Inglaterra porque no hay nada igual a esto en el mundo", comentó Bell Weaver, productora de la BBC.

Dijo que vivir un día en medio de los explosivos originados en golpes de marros y relacionados con un sentido religioso es una experiencia inolvidable.

"Creo que la gente de mi país se sorprenderá porque es lo mismo que estoy sintiendo ahora estando aquí", expresó.

"Desde que llegamos hemos acumulado más material de lo que imaginaba, entre la parte de los martillos y la parte religiosa, por lo que será una parte para el documental y otra para noticias de la BBC porque se puede divulgar bastante allá", narró.

La tradición de la comunidad celayense impresionó a los periodistas europeos, por lo que no se quedaron únicamente con el tema del ritual, abarcaron también el aspecto religioso, mismo que contarán en su país.